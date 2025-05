Onder druk van de EU heeft Apple het laatste jaar diverse wijzigingen aangebracht in iOS, waaronder de mogelijkheid om standaardapps te wijzigen. Zo is het sinds kort al mogelijk om WhatsApp als standaardapp voor chatten in te stellen, terwijl je ook Google Maps als standaard navigatie-app kan kiezen. Nu heeft Google nog een van haar apps die optie gegeven, want met de nieuwste update van de Google Translate-app kan je deze als standaardapp voor vertalen instellen.

Google Translate als standaard vertaalapp

Met de mogelijkheid om Google Translate als standaard vertaalapp in te stellen, gebruikt je iPhone of iPad Google’s vertaalapp voor de Vertaal-knop bij het selecteren van tekst. Zodra je op een website tekst selecteert en door het tekstmenu (waar je ook kopieert en plakt) scrollt, zie je daar een Vertaal-knop. Normaal gesproken wordt daar Apple’s eigen Vertaal-app gebruikt, maar als je Google Translate als standaard hebt ingesteld, wordt daar die app voor gebruikt. Mocht je deze vertaaloptie dus veel gebruiken en meer fan zijn van Google Translate, dan is het de moeite waard om dit te wijzigen.

In het midden Google Translate, rechts Apple’s Vertaal-app

Na het maken van een vertaling, heb je nagenoeg dezelfde opties als in Google Translate zelf. Je kan de talen wijzigen, de vertaling uit laten spreken, kopiëren of openen in Google Translate zelf. Om Google Translate als standaard vertaalapp in te stellen, ga je naar Instellingen > Apps > Standaardapps > Vertaling.

Het wijzigen van de standaard vertaalapp is niet van invloed op de ingebouwde vertaalfunctie van Safari, want daarvoor wordt nog steeds Apple’s eigen app gebruikt. Ook voor vertalen met Siri wordt gewoon nog de Vertaal-app ingezet.