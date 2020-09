Wil je in twee apps tegelijk werken en deze fullscreen naast elkaar zetten? Dat kan met Split View op de Mac! Dankzij deze functie staan de twee apps schermvullend naast elkaar. Hoe werkt Split View op de Mac, wat zijn de mogelijkheden en hoe sluit je het weer af? In deze tip leggen we je alles uit over Split View op de Mac.

Split View op de Mac

Op de Mac kun je vele handelingen tegelijk doen en dankzij Mission Control krijg je een handig overzicht van al je openstaande vensters. Werk je graag fullscreen in een app, dan biedt macOS ook die mogelijkheid met de groene knop linksboven. Met Split View plaats je twee apps naast elkaar schermvullend in beeld. Hoe gebruik je Split View, wat zijn de mogelijkheden en hoe sluit je het weer af?

Zo ontdek je hoe Split View op de Mac werkt:

Wat is Split View op de Mac?

Dankzij Split View op de Mac breng je twee apps zij aan zij schermvullend in beeld. Het voordeel van Split View is dat je niet afgeleid wordt door andere apps, vensters en je dock, omdat alleen de twee gekozen apps in beeld staan. Split View komt vooral van pas als je twee apps tegelijkertijd wil gebruiken waarbij je gegevens uit wil wisselen. Stel je werkt aan een document in Pages en je hebt daar Safari bij nodig, dan kun je deze twee met Split View makkelijk naast elkaar zetten. Split View op de Mac is beschikbaar vanaf OS X El Capitan en nieuwer.

Om Split View op de Mac te kunnen gebruiken, moeten de apps wel bijgewerkt zijn. Bij apps die niet geoptimaliseerd zijn, is het niet mogelijk om te kiezen voor de schermvullende weergave die vereist is voor Split View. Inmiddels is dat bij nagenoeg alle apps wel het geval. De functie op de Mac lijkt erg op Split View op de iPad, waarbij je ook twee apps naast elkaar kan zetten.

Hoe kan ik Split View op de Mac gebruiken?

Er zijn meerdere manieren om Split View op de Mac te activeren.

Manier 1: via de groene knop

Open de app die je in Split View wil weergeven. Linksboven in een venster van de app staan drie knoppen: een rode, oranje en groene. Hou de groene knop met daarin de twee pijltjes ingedrukt. Staat er een groot plusteken in de groene knop, dan is de app niet geschikt voor Split View. Kies waar je de app wil: links of rechts in de schermvullende weergave. Terwijl je je muis nog ingedrukt houdt, beweeg je de cursor over de gewenste optie en laat je de knop los. Kies voor de andere kant nu één van je reeds geopende apps om in Split View te plaatsen.

Manier 2: via Mission Control

Sleep een app helemaal naar de bovenkant van het scherm, tegen de menubar aan. Blijf je cursor omhoog bewegen. Mission Control wordt dan geopend. Verplaats de app naar de schermvullende weergave, bijvoorbeeld naast je bureaublad. Dit doe je door hem bovenaan Mission Control voor korte tijd vast te houden totdat er een groot plusteken verschijnt. Sleep nu een andere app via Mission Control over de app die je zojuist schermvullend ingesteld hebt. Je kan kiezen voor de linker of rechter kant.

Wat zijn de mogelijkheden van Split View op de Mac?

Door twee apps naast elkaar in Split View te plaatsen, kun je nog een aantal zaken doen:

Je kan de verdeling over het scherm bepalen door de middelste verticale streep naar links of rechts te slepen.

In de schermvullende weergave verschijnt de menubalk standaard niet in beeld. Ga met je muis naar de bovenkant van het scherm om de menubalk weer te laten verschijnen.

Je kan in deze weergave eenvoudig plaatjes, tekst en meer verslepen van de ene app naar de andere.

Wil je de schermen anders indelen, hou dan één van de twee vensters bovenaan ingedrukt en sleep deze naar links of rechts.

Gebruik Mission Control om andere apps op je Mac te openen of om terug te keren naar je bureaublad.

Beweeg je muis naar de onderkant van het scherm om je Mac Dock te laten verschijnen.

Hoe kan ik Split View op de Mac afsluiten?

Heb je twee apps in Split View ingesteld en wil je deze afsluiten, dan doe je dat als volgt:

Zorg dat de twee apps in de Split View-weergave in beeld staan. Beweeg je muis naar boven zodat de menubalk in beeld komt. Klik op de groene knop linksboven in het venster om de app uit de Split View-stand te halen. De andere app wordt nu schermvullend weergegeven. Wil je deze ook weer verkleinen, druk dan ook daar op de groene knop.