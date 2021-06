Apple heeft eindelijk de tweede beta van iOS 15 uitgebracht. In iOS 15 beta 2 heeft Apple een aantal nieuwe functies en verbeteringen doorgevoerd. We zetten de beste op een rij.

Deze keer heeft het ruim twee weken geduurd voordat Apple de tweede beta van een grote iOS-update uitgebracht heeft. Zoals altijd heeft Apple in de tweede beta van iOS 15 vooral veel bugs verholpen, maar zijn er ook veel nieuwe bekende problemen opgedoken. Het is dan ook niet voor niets een beta, maar gelukkig zijn er ook nieuwe functies en verbeteringen in iOS 15 beta 2. We nemen de belangrijkste veranderingen met je door.

#1 SharePlay actief

In de tweede beta van iOS 15 is SharePlay actief. Apple kondigde de functie eerder al aan, maar bijvoorbeeld het delen van je scherm werkte nog niet. Vanaf de tweede beta van iOS 15 is SharePlay wel te gebruiken om bijvoorbeeld samen via FaceTime muziek te luisteren in Apple Music of door je scherm te delen.

#2 Nieuw icoontje voor Apple Kaarten

Tijdens de WWDC liet Apple het nieuwe icoontje al zien, maar nu is deze ook zichtbaar in de beta. Het nieuwe Apple Kaarten-icoontje past beter bij de nieuwe stijl van de kaarten zelf en bovendien is het Amerikaanse bord met wegnummer (“280”) verdwenen. De blauwe pijl die jouw locatie aangeeft, heeft een wit lijntje gekregen en is ook wat groter dan voorheen.



iOS 14/iOS 15 beta 1 vs iOS 15 beta 2

#3 Memoji met kleren

Je kunt nu in de tweede beta kleding kiezen voor je Memoji. Apple beloofde al eerder dat de functie eraan zat te komen, maar is nu dus toegevoegd. Je hebt de keuze uit allerlei outfits en kunt ook zelf de kleur ervan bepalen. Er zijn shirts, overhemden, blazers, truien, jasjes, jurken, blouses en nog veel meer. Lees ook ons eerdere artikel met wat er nieuw is voor Memoji in iOS 15.

#4 Nieuwe welkomstschermen

Apple heeft ook nieuwe welkomstsschermen toegevoegd, de zogenaamde splash screens. In zo’n scherm laat Apple zien wat er nieuw is in een app. Er is een nieuw welkomstscherm voor de Weer-app, maar ook voor de Notities-app. De belangrijkste nieuwe functies worden daarin uitgelicht, maar dankzij bijvoorbeeld ons artikel over de Weer-app in iOS 15 wist je natuurlijk allang wat er nieuw is.

#5 QuickNote ook zonder Apple Pencil

Deze verbetering vind je alleen op de iPad met iPadOS 15 beta 2. In deze versie kun je ook een Quick Note starten zonder Apple Pencil. Je doet dit door vanuit de hoek rechtsonder met je vinger omhoog te vegen. In de eerdere beta had je hier dus nog een Apple Pencil voor nodig, maar Apple beloofde al dat het ook met je vinger zou werken.

#6 Safari-verbeteringen

Safari heeft een aantal verbeteringen gekregen, ook al heeft Apple nog niet veel gesleuteld aan het nieuwe ontwerp. Er is veel kritiek op de compleet opnieuw ontworpen versie van Safari, maar voor nu heeft Apple alleen wat kleine zaken aangepast. De app werkt allereerst wat soepeler en op de iPad verschijnt er nu een herlaadknop als je met een cursor op de adresbalk beweegt. Op de iPhone is helaas nog geen snellere manier toegevoegd om een pagina te herladen. Tot slot is Safari in de donkere modus nu meer donkergrijs dan diep zwart.

#7 Portret-wijzerplaat toegevoegd

In combinatie met watchOS 8 beta 2 kun je op de iPhone de nieuwe Portret-wijzerplaat gebruiken. Hiermee kun je een portretfoto instellen als wijzerplaat op de Apple Watch, waarbij je zelf kan bepalen waar het tijdstip verschijnt: onderaan aan de voorgrond, bovenaan aan de voorgrond of achter het gefotografeerde object. Dankzij de dieptedata in de portretfoto, kan het tijdstip daardoor een stukje achter bijvoorbeeld je eigen hoofd verschijnen, voor een beter diepteeffect. Op de Apple Watch kun je dit doen door aan de Digital Crown te draaien.

Overige verbeteringen in iOS 15 beta 2

Apple heeft nog meer verbeteringen en aanpassingen gedaan. Daarnaast zijn er nog talloze bugfixes, maar Apple geeft ook aan dat er nieuwe problemen in deze beta zitten. Check daarvoor ook de uitgebreide releasenotes van de beta.

Shortcuts-verbeteringen: Er is voor de Opdrachten-app een nieuwe optie Receive what’s on screen, waarmee een Siri Shortcut kan uitlezen wat er op het scherm staat. Dit werkt in Safari, zodat je bijvoorbeeld de URL kan ophalen. Gepland overzicht: Bij het achteraf selecteren van apps voor het geplande overzicht, kan je nu filteren op apps met veel meldingen of van A tot Z. Ook zie je met een balkje hoeveel meldingen de app onlangs gestuurd heeft. Now playing op toegangsscherm: Het Now playing-scherm op het lockscreen heeft een ietwat aangepast ontwerp gekregen. De hoeken zijn nu meer afgerond, zodat het beter past bij de afronding van de notificaties. Nieuwe melding bij ontgrendelen Apple Watch: Op de iPhone krijg je de melding voor het ontgrendelen van een Apple Watch. Nieuw is dat je vanuit hier de Apple Watch ook meteen weer kan vergrendelen. Nummers bovenaan in Muziek-app: Nummers in de wachtrij in de Muziek-app kun je nu in één keer bovenaan zetten door deze ingedrukt te houden. Notificaties in Weer-app: Als jouw huidige locatie dit ondersteunt, kun je nu onderaan in de Weer-app meteen naar de notificatie-instellingen voor die locatie gaan. In Nederland werkt dit helaas niet.

