Sporten in watchOS 26: deze 5 functies moet je kennen

Met de update naar watchOS 26 zet Apple dit jaar vol in op sport en motivatie. De Apple Watch krijgt een reeks nieuwe functies die je workouts persoonlijker, slimmer en motiverender maken. Of je nu traint voor een doel of gewoon actiever wilt zijn, de verbeteringen helpen je om het beste uit elke sessie te halen. Wij zetten op een rijtje wat er nieuw is.

#1 Workout Buddy

De opvallendste vernieuwing in watchOS 26 op het gebied van activiteiten is zonder twijfel de Workout Buddy. Deze nieuwe functie is het eerste element van Apple Intelligence dat zijn weg vindt naar de Apple Watch.

Workout Buddy maakt gebruik van de kracht van Apple Intelligence om jouw activiteiten te analyseren, zoals het sluiten van je ringen en andere bewegingspatronen. Op basis daarvan herkent het slimme systeem gewoontes en biedt het je meer inzicht in je prestaties en voortgang.

Voor je workout krijg je een motiverende peptalk van je Apple Watch, en tijdens of na afloop ontvang je een overzicht van je resultaten. Denk aan opmerkingen zoals: “Je hebt nog nooit zo snel 5 kilometer gelopen!” of “Dit is je langste afstand in 28 dagen. Knap gedaan!” Zo blijf je gemotiveerd om jezelf te blijven verbeteren.

In eerste instantie is de functie alleen beschikbaar in het Engels. Of en wanneer Workout Buddy ook in het Nederlands beschikbaar komt, is nog niet bekend. Maar aangezien Apple Intelligence later dit jaar ook in het Nederlands beschikbaar wordt, is het goed mogelijk dat deze functie op termijn ook onze taal zal ondersteunen.

#2 Nieuwe workout-app

Naast de introductie van het nieuwe Liquid Glass-design in watchOS 26 krijgt ook de Work-out-app een compleet vernieuwde interface. Bij het openen van de app zie je voortaan direct je meest recente workouts, zodat je sneller kunt terugblikken of opnieuw kunt starten.

In de hoeken van het scherm kun je de workout-weergave aanpassen. Zo kun je zelf kiezen welke informatie wordt getoond door schermen toe te voegen of juist te verwijderen. Vanuit het startscherm is het ook mogelijk om doelgericht te trainen per workout of om zelf een training samen te stellen, inclusief intervalschema’s.

Daarnaast kun je instellen dat je muziek automatisch start zodra je workout begint. Hierbij kiest Apple Music automatisch muziek die past bij jouw training, al kan je ook je eigen muziek opzetten. Tot slot kun je in dit scherm ook bepalen welke meldingen je tijdens je workout ontvangt – denk aan hartslag, verstreken tijd of tussentijden – zodat je volledig naar eigen voorkeur wordt begeleid.

#3 Muzieksuggesties vanuit Apple Music

In de vernieuwde Work-out-app van watchOS 26 speelt muziek een slimmere rol dan ooit. Dankzij de integratie met Apple Music kiest je Apple Watch automatisch muziek die past bij het type workout dat je doet. Of je nu gaat hardlopen, fietsen of een HIIT-sessie start – het systeem selecteert dynamische, motiverende nummers die aansluiten bij het tempo en de intensiteit van je training.

Deze slimme muziekaanbevelingen zijn volledig geautomatiseerd en zorgen ervoor dat je niet eerst een afspeellijst hoeft te zoeken. Zodra je workout begint, start de muziek vanzelf, afgestemd op jouw activiteit. Zo word je niet alleen fysiek, maar ook mentaal in de juiste flow gebracht voor een optimale trainingssessie.

#4 Slimme stapel helpt je routine vast te houden

In watchOS 26 wordt de Slimme Stapel een stuk proactiever, ook met je workouts. Dankzij de inzet van Apple Intelligence leert je Apple Watch van je bewegingspatronen en gewoontes. Hierdoor worden de suggesties in de Slimme Stapel steeds beter afgestemd op jouw dagelijkse routine.

Ga je bijvoorbeeld regelmatig om 19 uur hardlopen? Dan herkent je Apple Watch dit patroon en krijg je op dat moment automatisch het voorstel om een workout te starten. Zo helpt de Slimme Stapel je om consistent te blijven in je trainingsmomenten en wordt het gemakkelijker om van beweging een vast onderdeel van je dag te maken.

#5 Aangepaste workouts maken

In watchOS 26 kun je nu nog gerichter trainen dankzij de mogelijkheid om aangepaste workouts te maken. Vanuit de vernieuwde Work-out-app stel je eenvoudig je eigen trainingen samen, compleet met persoonlijke doelen en intervalblokken. Of je nu een hardloopschema met afwisselende tempo’s volgt of een krachttraining met specifieke rustmomenten doet. Je kan dus helemaal zelf bepalen hoe je workout is opgebouwd.

Daarnaast kan je instellen hoelang elk onderdeel duurt, op welke intensiteit je wilt trainen en welke meldingen je tijdens je sessie ontvangt, zoals hartslagzones of tussentijden. Dit maakt het makkelijker om gestructureerd te trainen, of je nu toewerkt naar een specifiek doel of gewoon meer uit je workouts wilt halen.

