Siri op de Apple Watch komt goed van pas als je veel met je Apple Watch doet. Je start een timer, workout of stelt een algemene vraag. In deze tip lees je hoe het werkt en hoe je Siri helemaal handsfree activeert.

De slimme assistent Siri werkt ook op de Apple Watch, zodat je vragen kunt stellen vanaf je pols. Op bepaalde Watch-modellen kan Siri ook terug praten, waardoor je de assistent ook kunt horen. In deze tip lees je wat je zoal met Siri op de Apple Watch kunt doen, hoe je de pratende assistent instelt én hoe je hem compleet handsfree gebruikt.

Siri op de Apple Watch gebruiken

Siri op de Apple Watch kan in principe hetzelfde als op je iPhone en iPad. Je kunt eenvoudige vragen stellen, zoals wat het weer is of hoe lang het nog duurt voordat het kerst is. Je kunt Siri op het horloge ook gebruiken om snel berichten te versturen, je ergens aan te herinneren of om een timer te starten. Ook werkt de assistent op de Apple Watch samen met HomeKit, zodat je je apparaten in huis vanaf je pols kunt bedienen.

Vanaf watchOS 6 kan de assistent op de Apple Watch ook op het internet zoeken. Als je een algemene vraag stelt waar Siri zelf het antwoord niet op weet, zoekt de assistent op het internet. Vervolgens kan je de pagina openen en internetten op je Apple Watch.

Kan Siri op de Watch om wat voor reden geen antwoord geven, wordt de vraag doorgestuurd naar je iPhone. Je hoeft de vraag dan dus niet opnieuw te stellen, maar krijgt daar meteen het antwoord.

Je activeert Siri op het horloge door de Digital Crown ingedrukt te houden, op de complicatie in de Siri-wijzerplaat te tikken, door Hé Siri te gebruiken of door je pols te kantelen. Vervolgens kun je praten tegen je Apple Watch en verschijnt je vraag of commando op het scherm. Met een tikje op je pols wordt bevestigd dat jouw vraag gehoord is.

Hé Siri op de Apple Watch

Je kunt op de Apple Watch ook gebruikmaken van Hé Siri. Hierdoor is het niet nodig om op de Digital Crown te drukken, maar kun je Siri oproepen door het commando Hé Siri uit te spreken. In tegenstelling tot op de meest recente iPhones en iPads, luistert Siri op de Apple Watch niet specifiek naar je stem. Iedereen kan dus de assistent op je Apple Watch activeren met het commando, al moet je de Apple Watch wel redelijk dicht bij je mond houden en het scherm geactiveerd zijn.

Om Hé Siri op op het horloge te gebruiken, moet je het wel inschakelen:

Ga op je Apple Watch naar de Instellingen-app. Kies voor Siri. Zet de schakelaar bij Luister naar Hé Siri aan.

Bekijk ook Hé Siri: zo gebruik je Siri handsfree Gebruik 'Hé Siri' om de digitale assistent op de iPhone en iPad te activeren, zonder je handen te gebruiken. In deze tip lees je hoe Siri handsfree werkt en hoe je het inschakelt.

Siri aanspreken door pols te draaien

Vanaf watchOS 5 is het niet meer nodig om Hé Siri te roepen voordat je de assistent kunt gebruiken op de Apple Watch. Naast het drukken op de Digital Crown en de complicatie kun je Siri ook gewoon aanspreken door je pols te draaien en je vraag te stellen.

Je gebruikt het als volgt: kantel het scherm van je Apple Watch richting je mond, alsof je kijkt hoe laat het is. Zodra het scherm aanspringt, spreek je meteen je opdracht aan Siri uit. Nadat het scherm activeert, heb je een paar seconden de tijd om Siri op te roepen. Doordat je geen Hé Siri meer hoeft te zeggen, bespaar je tijd en reageert de assistent sneller op je vraag. Ook voorkom je hiermee dat eventueel andere apparaten in de buurt geactiveerd worden.

Deze functie is alleen beschikbaar op de Apple Watch Series 3 en nieuwer.

Om dit te kunnen gebruiken, moet je twee dingen inschakelen:

Ga op je Apple Watch naar Instellingen > Siri. Zet de schakelaar Til op om te spreken aan. Zorg ook dat het scherm aanspringt zodra je je pols draait. Check dit via de Watch-app op de gekoppelde iPhone en ga naar Algemeen > Activeer scherm > Activeer bij pols optillen.

Als je deze optie ingeschakeld hebt, is het veel eenvoudiger om Siri op de Apple Watch te gebruiken.

Siri praat op de Apple Watch

Vanaf de Apple Watch Series 3 kan Siri ook praten op het horloge. Op oudere Apple Watch-modellen krijg je alleen geschreven feedback, maar met de Series 3 en nieuwer (zowel met als zonder 4G) spreekt Siri ook via de speaker. Hiervoor moet de stem wel gedownload worden naar je Apple Watch. De download wordt automatisch uitgevoerd als de Apple Watch aan de oplader ligt en met het internet verbonden is (via je iPhone of direct via Wi-Fi). Om de status van de download te bekijken, ga je naar Instellingen > Siri op de Apple Watch. Mogelijk zie je daar de volgende melding:

Siri spreekt met de stem die op je telefoon is geselecteerd. Wachten op download. Downloaden vindt plaats wanneer je Watch wordt opgeladen.

De pratende stem op de Apple Watch is altijd dezelfde stem als op de iPhone. Heb je op je iPhone een man ingesteld, dan praat Siri op het horloge ook met een mannenstem. Je kunt ook niet twee verschillende talen selecteren. Siri op de Apple Watch praat echter niet in elke taal. In België praat de normale stem niet op de Apple Watch. Wil je dit alsnog, dan moet je hiervoor op je iPhone een andere Siri-taal instellen. Dit doe je via Instellingen > Siri en zoeken > Taal. Kies dan voor Nederlands (Nederland) en selecteer een Nederlands accent onder Siri-stem.

Je kunt in de instellingen bepalen wanneer Siri op de Watch gesproken feedback moet geven:

Ga naar Instellingen > Siri op de Apple Watch. Je kunt kiezen uit drie opties: Altijd aan, Regel met stille modus en Alleen koptelefoon. De tweede optie regel je via het belletje in het Bedieningspaneel op de Apple Watch. Staat de stille modus aan, dan praat Siri dus niet terug. Met de laatste optie hoor je alleen de stem als je een draadloze koptelefoon zoals de AirPods verbonden hebt met de Apple Watch.

Onder het kopje Stemvolume – luidspreker stel je in hoe hard Siri spreekt.

Je Apple Watch heeft ook een speciale Siri-wijzerplaat die gedurende de dag voor jou relevantie informatie toont.