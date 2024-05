Slimme deursloten zijn er genoeg, maar ze zijn niet altijd geschikt voor tuin-, terras- en balkondeuren. De Deense fabrikant SecuYou heeft daar nu een oplossing voor: een slim deurslot dat speciaal bedoeld is voor dergelijke deuren, die je kunt openen en sluiten door een hendel te bewegen. Hij werkt met Matter en Thread en is dus ook met HomeKit aan te sturen. Door verbinding te maken met een Thread Border Router kun je in de Woning-app zorgen dat de deur altijd open staat (of niet). Hij kost €231,- via de website van de fabrikant en werkt op twee AAA-batterijen.

SecuYou-deurslot werkt met Matter

Heb je een achterdeur of schuurdeur met een normaal deurslot, dan kun je daar natuurlijk een (goedkopere versie) van een slim deurslot op zetten, bijvoorbeeld een oudere generatie van de Nuki of Danalock. Bij een glazen uitbouw of terras worden vaak andere deursloten gebruikt, bijvoorbeeld een hendel die je moet bewegen. Voor die situaties is er het Smart Lock Matter Tilt/Turn van SecuYou, die ook gebruikt kan worden voor ramen. De fabrikant heeft gekozen voor Scandinavisch, strak design.

Verkrijgbaar in twee varianten

Het slot is ontworpen voor deuren die naar binnen open gaan, waarbij het slot zelf aan de binnenkant zit. De behuizing van het slot is gemaakt van metaal en je krijgt verschillende adapterpinnen om het slot geschikt te maken voor jouw deur. Je kunt kiezen voor twee varianten. De meest uitgebreide variant bestaat uit twee helften, die je zowel aan de binnen- als buitenkant installeert. Hou je liever het bestaande greepmechanisme aan de buitenkant, dan kun je ook alleen het binnendeel kopen.

Nummerpad komt later

Openen en sluiten doe je met behulp van je smartphone, met behulp van Bluetooth. Er is geen cilinderslot aanwezig en dus ook geen fysieke sleutel om bij calamiteiten toch de deur van buitenaf te kunnen openen. Maar voor deze toepassing is dat wel logisch: een terrasdeur of raam is vaak niet de hoofdingang van een woning en waarschijnlijk kun je er op andere plekken wel met een gewone sleutel in komen. Het bedrijf heeft aangegeven dat ze van plan zijn in het vierde kwartaal een nummerpad te introduceren, zodat mensen die geen geschikte smartphone hebben (of niet zijn uitgenodigd voor jouw HomeKit-huis) de terrasdeur kunnen openen. Daarnaast kun je de Smart Lock Matter Tilt/Turn gebruiken in combinatie met de Homey Pro 2023.

Gezien het feit dat dit een redelijk niche-product is, verwachten we niet dat SecureYou een merk is dat binnenkort in de bouwmarkt ligt of bij de gangbare smart home-winkels te koop is. Een unieke oplossing is het wel, want we hebben nog niet eerder zo’n slot zien langskomen. En dankzij Matter-over-Thread hoeft je hub ook niet vlak naast de deur te hangen.