De Apple Watch krijgt met watchOS 10 heel veel vernieuwde standaardapps. Er is een compleet vernieuwde Weer-app, de Activiteit-app is vernieuwd en nog veel meer. Bekijk hier hoe de vernieuwde standaardapps van watchOS 10 eruit zien.

Vanwege het kleine scherm en de beperkte mogelijkheden, zien veel Apple Watch-apps er hetzelfde uit. Ze hebben bijna altijd een zwarte achtergrond en laten je scrollen met de Digital Crown. Maar in watchOS 10 heeft Apple de richtlijnen voor Apple Watch-apps vernieuw. Er zijn nu in principe drie nieuwe weergaves, waar ontwikkelaars uit kunnen kiezen. Op basis daarvan heeft Apple haar eigen apps in watchOS 10 helemaal opnieuw ontworpen.



Vernieuwde apps in watchOS 10

De drie layouts heten Dial, Infographic en List. Elk type layout werkt op alle huidige Apple Watch-modellen en het is aan ontwikkelaars om voor hun apps de meest logische layout te kiezen. De Dial-layout bestaat als verschillende schermen die als het ware onder elkaar staan en waar je met de Digital Crown doorheen kan scrollen. De drie puntjes rechtsboven geven aan hoeveel schermen er zijn en op welk scherm je op dit moment bevindt. In watchOS 10 is de Activiteit-app daar een goed voorbeeld van. Bij de Infographic-weergave kun je ook de achtergrond een andere kleur geven. In watchOS 10-apps is de achtergrond dus niet altijd zwart meer. In de Activiteit-app kleurt de achtergrond bijvoorbeeld groen als je de trainenring aan het bekijken bent. De List layout is een meer traditionele weergave waarbij je door een langere lijst kan scrollen.

Daarnaast kunnen apps nu gebruikmaken van een groter deel van het scherm, wat vooral van pas komt bij de grotere schermen van de Apple Watch Ultra en de Apple Watch Series 7 en nieuwer. Apple heeft ook meer transparantie aan apps toegevoegd. Een overliggende melding kan bijvoorbeeld in de achtergrond de kleuren van de achterliggende app laten zien, zodat je beter ziet wat er precies gebeurt en waar je je in het systeem bevindt. Ontwikkelaars worden aangemoedigd om dit ook toe te passen in hun apps. Horizontaal scrollen is bij veel apps verleden tijd, omdat dit volgens Apple niet lekker samenwerkt met de Digital Crown en je bij het scrollen met je vinger de inhoud van het scherm bedekt. In deze WWDC-sessie leer je meer over de nieuwe mogelijkheden in watchOS 10.

Apple’s eigen apps maken volop gebruik van deze drie verschillende weergaves en ze zijn stuk voor stuk opnieuw ontworpen. De ene app heeft een groter redesign gekregen dan de ander. We lichten hieronder de grootste veranderingen uit.

Activiteit-app

De Activiteit-app gebruikt de Dial en Infographics-weergave. In plaats van één lange scrollende pagina, bestaat de app nu uit aparte ‘kaarten’ waar je tussen scrollt. Elke meting (bewegingsring, trainingsring, staanring, etcetera) staat op zijn eigen kaart. Je moet daardoor wel meer scrollen om de data te bekijken. De achtergrondkleur kleurt mee met de data die je bekijkt. Het is niet meer mogelijk om horizontaal te scrollen om bijvoorbeeld naar de activiteiten van vrienden te gaan. Dat zit nu verstopt achter een knopje op het startscherm.

Weer-app

De Weer-app heeft één van de grootste make-overs gekregen. De gehele app toont nu in de achtergrond het huidige weerbeeld, net als op je iPhone. Het startscherm van de app toont de huidige temperatuur zoals in de iPhone-versie. Voor de meer klokachtige weergave van de temperatuur, weerbeeld en meer, moet je nu één keer naar beneden scrollen. Ook de Weer-app maakt gebruik van de Dial en Infographic-weergave, waarbij je met de Digital Crown door de vaste secties scrollt.

Woning-app

De indeling van de Woning-app is op de schop gegaan. Het startscherm toont bovenaan vier categorieen voor een snelle blik op je accessoires, met daaronder enkele favoriete accessoires. Om scènes en kamers te bekijken, ga je terug naar het hoofdmenu. In alle weergaven zie je de ingestelde Woning-wallpaper wazig op de achtergrond. Als je per kamer een andere achtergrond ingesteld hebt, zie je dus ook makkelijker daaraan in welk deel van de app je zit.

Muziek-app

De Muziek-app maakt meer gebruik van menu’s en extra knoppen op het scherm. Je ziet nu altijd rechtsboven een knop waarmee je naar de weergave voor het huidige nummer kan gaan, dat bijvoorbeeld op je iPhone wordt afgespeeld. In die weergave zie je vanaf watchOS 10 ook de albumhoes en extra knoppen voor de verschillende opties.

Overige apps met kleinere veranderingen

Ook deze standaard Apple Watch-apps zijn in watchOS 10 vernieuwd, met hier en daar wat kleinere veranderingen:

Berichten: Bekijk nu eerst bovenaan je vastgezette conversaties van je favoriete contacten. Daaronder is een lijstweergave inclusief profielfoto’s van je overige gesprekken.

Hartslag: Een 3D-animatie van een hart laat de achtergrond rood kleuren bij een hartslagmeting. Scroll tussen de kaarten voor andere type metingen.

Kaarten: Het hoofdmenu verschijnt met transparantie bovenop de kaart.

Geluid: De achtergrondkleur verandert op basis van het gemeten geluidsniveau.

App Store: Zoekknop toegevoegd linksboven, in de vernieuwde statusbalk waarbij de content wazig er achterlangs gaat.

Contacten: vernieuwde weergave met grotere contactfoto’s en kleinere knoppen voor berichten, bellen en meer.

Wereldklok: De achtergrond kleurt mee met het moment op de dag op de desbetreffende locatie.

Er zijn nog veel meer kleinere wijzigingen in nagenoeg alle standaard Apple Watch-apps. Ontwikkelaar van Apple Watch-apps kunnen hier met de nieuwe mogelijkheden van watchOS 10 allemaal gebruik van maken. Apple roept dan ook op om apps geschikt te maken voor watchOS 10, zodat apps helemaal klaar zijn zodra de update later dit jaar uit komt. In deze sessie lees je hoe bestaande apps aangepast kunnen worden. Lees ook ons artikel met de beste watchOS 10 functies.