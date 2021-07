Vanaf je Apple Watch kun je gemakkelijk een gesprek voeren in iMessage. In dit artikel leggen we je precies uit hoe je de Berichten-app op je Apple Watch gebruikt.

iMessage op de Apple Watch

Als je een Apple Watch hebt, hoef je niet steeds je iPhone erbij te pakken als je een berichtje wil versturen via iMessage. iMessage gebruik je namelijk gewoon via de Berichten-app op je Apple Watch. Er zijn meerdere manieren om een berichtje te versturen of op een berichtje te reageren. We leggen je in dit artikel precies uit hoe je reageert met dicteren, standaardantwoorden, Tapback, Scribble, Digital touch en emoji.

Begin een nieuw iMessage-gesprek op je Watch

Als je nog geen iMessage-gesprek met iemand bent gestart, kun je er eentje beginnen vanaf je Apple Watch. Volg deze stappen om een nieuw gesprek te starten.

Open de Berichten-app op je Apple Watch. Scroll naar boven door te draaien aan de Digital Crown. Druk vervolgens op Nieuw bericht. Tik vervolgens op Voeg contact toe. Je kunt nu een contactpersoon kiezen uit de lijst met recente gesprekken. Door op het contactsymbool met het plusje te drukken, krijg je je hele contactenlijst te zien. Druk op het microfoontje om de naam of het nummer van een contact te dicteren. Je kunt ook handmatig het nummer invoeren door op het keypad-symbool te drukken.

Je hebt nu een contact gevonden met wie je een gesprek via iMessage gaat voeren! Onderaan het iMessage-gesprek vind je allerlei mogelijke manieren waarop je een berichtje naar iemand kunt sturen. Lees hieronder hoe je deze verschillende opties precies gebruikt.

Een bericht laten dicteren door je Apple Watch

In de iMessage-app kan je Watch gesproken woorden voor je omzetten naar geschreven tekst. Vervolgens kun je dit als een berichtje naar iemand toesturen. Dit scheelt een hoop tijd en werkt erg gemakkelijk. Zo verstuur je tekst door middel van dicteren op je Apple Watch.

Draai aan de Digital Crown, zodat je je onderaan het gesprek begeeft. Druk vervolgens op de microfoon. Er verschijnt een gestippelde lijn in beeld, waarna je kunt beginnen met spreken. Zodra je spreekt, verschijnt te tekst in beeld. Druk vervolgens op Verzend.

Reageren met standaardantwoorden

Tijdens een vergadering of in de les op school kun niet zomaar tegen je Apple Watch praten om op een berichtje te antwoorden. Met standaardantwoorden kun je gelukkig toch gewoon op iemand reageren, zonder in het openbaar te vertellen wat je precies wil zeggen. Er zijn al een paar voorgestelde standaardantwoorden ingesteld. Hoe verstuur je vervolgens zo’n standaardantwoord? Dit zijn de stappen die je moet volgen.

Zorg dat je je onderaan het gesprek begeeft. Scroll vervolgens verder naar beneden door te draaien aan de Digital Crown. Onder de blauwe symbolen vind je een lijst met alle standaardantwoorden. Tik erop om het antwoord te versturen.

Als je wil, kun je zelf deze teksten aanpassen of bedenken. Daarover lees je meer in het onderstaande artikel.

Bekijk ook Standaard antwoorden op de Apple Watch aanpassen Ben je niet blij met de standaard antwoorden op de Apple Watch, dan kun je die gelukkig eenvoudig aanpassen en uitbreiden. Ook kun je snel in een andere taal een antwoord via de Apple Watch sturen.

Snel reageren met Tapback

De snelste manier om te reageren op een binnenkomend bericht, is via Tapback. Hiermee kun je zonder woorden toch laten weten dat je het berichtje hebt gelezen. Je kunt reageren met een hartje, een “haha”, een vraagteken, twee uitroeptekens, of met een duim omhoog of omlaag. Om Tapback te gebruiken, volg je deze stappen.

Open een gesprek in de Berichten-app en tik op een berichtje. Er verschijnt een lichtgrijs menuutje waar je de zes eerdergenoemde symbolen terugziet. Tik op één van de symbolen om te reageren met een Tapback.

Reageren met Scribble op je Apple Watch

Staat je standaardantwoord er niet tussen en heb je geen zin om te dicteren? Dan kun je gebruik maken van Scribble om alsnog te versturen wat je wil. Met Scribble voer je de letters van je antwoord één voor één in, dus het is wat minder vlug dan de andere methodes.

Jammer is wel dat Scribble alleen in een beperkt aantal talen werkt, waronder Engels, Duits, Frans, Spaans en Chinees, dus je krijg geen Nederlandse woordsuggesties voorgeschoteld. Desondanks is het een hele handige manier om even kort van je te laten horen.

Om Scribble te gebruiken, volg de deze stappen.

Zorg dat je de invoermethoden voor een iMessage-gesprek ziet. Tik op Taal en selecteer Engels (of een andere geschikte taal). Druk vervolgens op het symbooltje met de letter ‘A’ en het wijsvingertje. Schrijf nu letter voor letter je antwoord. Druk op de Space-knop om een spatie in te voeren. Komma’s, punten, vraag- en uitroeptekens kun je ook schrijven. Zodra je aan de Digital Crown draait na het schrijven van een woord, kun je andere vervangende woorden selecteren die hierop lijken. Druk vervolgens op Send om je bericht te versturen.

Hoe je Scribble instelt, lees je in dit artikel.

Bekijk ook Zo gebruik je de Scribble-functie op de Apple Watch Dankzij Scribble is tekst invoeren op de Apple Watch een stukje makkelijker. Met deze functie kun je zelf zinnen maken door letter voor letter op het scherm te tekenen. In dit artikel leggen we uit hoe je dit instelt en gebruikt.

Van je laten horen met Digital Touch

Via Digital Touch kun je op grappige manieren communiceren met de ander. Je hoeft hiervoor ook niet tegen je Watch te praten, maar het is alsnog een persoonlijke manier van reageren. Zo kun je een woordje schrijven, de ander aantikken, een kusje geven, iemand je hartslag laten voelen, een vuurbal toesturen of een gebroken hart delen. In dit artikel lees je hoe je deze verschillende dingen stuurt. Om gebruik te maken van Digital Touch, volg je deze stappen.

Druk onderaan in een gesprek in de Berichten-app op het hartje met twee vingers. Schrijf met je vinger of gebruik twee vingers om iets anders leuks te versturen. Je hoeft nergens op te drukken, het wordt automatisch verzonden.

Lees meer over de functies van Digital Touch op de Apple Watch is dit artikel.

Bekijk ook Digital Touch: verstuur kusjes, hartslag en tekeningen Digital Touch is een mogelijkheid om snel korte berichtjes en tekeningen te versturen naar vrienden. Digital Touch werkt op de Apple Watch, iPhone en iPad. Wat zijn precies de opties en hoe verstuur je zo'n Digital Touch?

Stuur een emoji of Memoji vanaf je Watch

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Met een emoji hoef je vaak niks te zeggen om toch duidelijk te maken wat je bedoelt. Er zijn tegenwoordig zoveel emoji’s dat er altijd wel ééntje tussenzit die precies omschrijft wat jij ergens bij voelt. Om een emoji te gebruiken in een iMessage-gesprek, volg je deze stappen.

Onderaan in het gesprek zie je een blauw symbool met een emoji erop. Druk daarop en het emoji-venster opent. Scroll met de Digital Crown naar beneden om meer emoji’s te zien. Tik erop en druk vervolgens op Verzenden om een emoji te versturen.

Op dezelfde manier kun je ook een persoonlijke Memoji vanaf je Apple Watch versturen. Om een Memoji te verzenden met je Watch, druk je op het Memoji-symbooltje. Vervolgens volg je de bovenstaande stappen. Lees meer over het gebruik van Memoji’s op de Watch in dit artikel.

Bekijk ook Memoji maken op de Apple Watch Ook op de Apple Watch kun je Memoji maken. Deze kun je vervolgens gebruiken als sticker of als wijzerplaat voor je Apple Watch. Zo werkt het.

