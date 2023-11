watchOS 10 is één van de grootste updates ooit voor de Apple Watch. Met tal van nieuwe functies, een nieuw ontwerp en andere verbeteringen, is er weer veel te ontdekken op de Apple Watch. Onlangs bracht Apple watchOS 10.1 uit, waarin niet alleen Tik dubbel werd toegevoegd, maar ook andere kleine wijzigingen doorgevoerd werden. Maar helaas: die update pakte niet voor iedereen goed uit. Want er speelt bij sommige gebruikers een probleem met de batterijduur sinds de update naar watchOS 10.1. Toch is er nu goed nieuws, want Apple belooft dat dit snel zal worden opgelost.

Oplossing voor batterijprobleem in watchOS 10.1

Uit een interne memo, die in handen gekomen is van MacRumors, blijkt dat Apple het probleem erkent. Belangrijker nog is dat Apple belooft dat er binnenkort een fix uitgebracht wordt. In een update van watchOS 10 die “binnenkort beschikbaar is”, zou het batterijprobleem van watchOS 10.1 opgelost moeten zijn. Of het hier gaat om watchOS 10.1.1 of dat we moeten wachten op watchOS 10.2, is nog niet duidelijk. watchOS 10.2 is momenteel als beta beschikbaar, maar wordt pas in december uitgebracht. Het lijkt daardoor logisch dat Apple eerst nog watchOS 10.1.1 gaat uitbrengen om dit probleem op te lossen.

Gebruikers van allerlei soorten Apple Watch-modellen ervaren momenteel batterijproblemen. De accu kan zomaar in een uur tijd voor de helft leeg lopen. Ook wordt er geklaagd over warm wordende Apple Watches, waardoor opladen soms niet gaat. Het gaat om zowel nieuwere als oudere modellen: van de Apple Watch Series 9 tot aan de Apple Watch Series 4. Het lijkt dus (gelukkig) om een softwareprobleem te gaan, zodat Apple het met een update kan oplossen. Overigens heeft niet iedere Apple Watch-gebruiker er last van.

De klachten worden op diverse fora gemeld, waaronder Reddit, Apple’s supportforum en het MacRumors-forum. Zodra er een update van watchOS beschikbaar is, lees je dit uiteraard meteen op iCulture.