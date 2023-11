Net als de iPhone en iPad krijgt ook de Apple Watch regelmatig nieuwe updates. Soms zitten daar nieuwe functies in, maar het gaat ook vaak om bugfixes of kleine verbeteringen achter de schermen. Dat geldt ook voor de nieuwe update die nu beschikbaar is: watchOS 10.1.1. Daarin wordt een vervelend probleem opgelost, waardoor mensen last hadden van een snel leeglopende batterij. Apple had eerder al een fix hiervoor beloofd en nu is ‘ie er.

watchOS 10.1.1 beschikbaar

De afgelopen tijd doken er diverse berichten op over een batterijprobleem in watchOS 10.1. Door een onbekend probleem kon de Apple Watch in een halve dag helemaal leeglopen. Uit een interne memo bleek dat Apple aan een oplossing werkte voor het batterijprobleem in watchOS 10.1 en dit wordt nu opgelost in watchOS 10.1.1.

Bekijk ook Apple belooft fix voor batterijproblemen door watchOS 10.1 Sommige Apple Watch-gebruikers hebben last van een snel leeglopende batterij sinds de update naar watchOS 10.1. Apple belooft dat er binnenkort een fix aan komt.

watchOS 10.1.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS installatieproblemen? Lukt het instellen van de nieuwste watchOS-update niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.