De hoogste multicore-score van de M3 Max is op dit moment 21.084, terwijl de M2 Ultra een gemiddelde multicore-score heeft van 21.182. Vergelijken we de twee Max-chips met elkaar, dan blijkt dat de M3 Max ongeveer 45% sneller is dan de M2 Max van eerder dit jaar. Apple noemt zelf een percentage van 50%. Omdat er nog maar weinig Geekbench-metingen zijn is het nog te vroeg om te kunnen bepalen of Apple bluft. De beweringen van Apple over batterijduur en prestaties komen echter wel vaak aardig in de buurt.

Geekbench-scores voor M3-chip

De M3 Max is momenteel de snelst mogelijke chip die Apple gemaakt heeft. Net als de andere M3-varianten is het een 3 nanometer chip, geproduceerd door TSMC. Hij heeft een CPU met maximaal 16 cores, waarvan 12 prestatie-cores en 4 efficiency-cores. De GPU heeft maximaal 40 cores en het centraal geheugen kan tegen een flinke meerprijs opgevoerd worden tot 128GB.

De standaard M3-chip is ook al te vinden in de Geekbench-database. Daaruit blijkt dat deze ongeveer 20% sneller is dan de standaard M2-chip. Hieronder zie je de belangrijkste metingen, waarbij voor de nieuwe chips alleen de hoogste score is vermeld.

Chip Multicore score Testapparaat M3 11.836 (hoogste) 14-inch MacBook Pro M3 Max 21.084 (hoogste) 16-inch MacBook Pro M2 Max 14.495 (gemiddeld) 16-inch MacBook Pro M2 Ultra 21.182 (gemiddeld) Mac Pro M1 Max 12.185 (gemiddeld) 16-inch MacBook Pro

De MacBook Pro’s met M3 Pro zijn nu te bestellen en zullen vanaf dinsdag 7 november worden geleverd. Op de modellen met M3 Max zul je iets langer moeten wachten; die liggen later in november in de winkel. De prijzen van de MacBook Pro M3 beginnen bij €2.029,- dankzij het nieuwe instapmodel van 14-inch. Heb je liever een desktop met M3, dan kun je nu ook al de iMac 2023 in pre-order bestellen en vanaf 7 november op je bureau zetten. De iMac 2023 prijzen beginnen een stuk lager, namelijk bij €1.619,-.