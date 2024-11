watchOS 10.6.1 is beschikbaar voor de Apple Watch. Het gaat om een kleine watchOS-update waairn een specifiek probleem opgelost wordt. De kans dat jij daar in Nederland last van hebt, is vrij klein. Maar toch kun je de update installeren.

Eerder deze zomer bracht Apple al iOS 17.6.1 uit, maar voor de Apple Watch was er nog geen nieuwe X.X.1-update verschenen. Vandaag trekt Apple dat alsnog recht. Ook in watchOS 10.6.1 wordt een hele specifieke bug opgelost en draait het niet per se om betere beveiliging. Het gaat namelijk om een bug waardoor je geen toegang kon krijgen tot Apple Fitness+. Betekent dit eindelijk goed nieuws voor Nederlandse gebruikers?

watchOS 10.6.1 beschikbaar

Apple zegt in de releasenotes dat er een probleem op de Apple Watch was waardoor je geen toegang kon krijgen tot Apple Fitness+. In watchOS 10.6.1 is dit opgelost. Apple Fitness+ is Apple’s meest sportieve betaalde dienst, want daarmee kan je namelijk thuis workouts volgen en eraan meedoen, uitgevoerd door sportprofessionals. Echter, is Apple Fitness+ na al die jaren nog steeds niet in Nederland beschikbaar. In Nederland hebben we dus al jaren geen toegang tot deze dienst en daar gaat deze watchOS 10.6.1-update ook geen verandering in brengen (helaas).

Er is toch een manier om via een omweg in Nederland toegang te krijgen tot Apple Fitness+. Je hebt er alleen een Amerikaanse Apple ID (of uit een ander land waar de dienst beschikbaar is) voor nodig, waarbij je moet wisselen naar dit account. De watchOS 10.6.1-update is dan ook voor iedereen beschikbaar, ook in landen waar de dienst officieel niet te gebruiken is.

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 10.6.1:

This update fixes an issue that may prevent access to Apple Fitness+. For information on the security content of Apple software updates, please visit this website: https://support.apple.com/kb/HT201222 (https://support.apple.com/kb/HT201222)

watchOS 10.6.1 installeren

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.