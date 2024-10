watchOS 11.0.1 is nu beschikbaar voor de Apple Watch. Het gaat om een kleine watchOS-update, maar met grote impact voor sommige gebruikers, want er worden maar liefst vijf bugs opgelost. Zo hadden sommige mensen last van een batterij die extreem snel leegliep.

Naast iOS 18.0.1 en iPadOS 18.0.1 heeft Apple ook een update voor de Apple Watch uitgebracht. Versie 11.0.1 bevat bugfixes voor de Muziek-app, batterijduur en nog veel meer. De update met buildnummer 22R361 is nu te downloaden op de Apple Watch zelf of te installeren via de iPhone. Hiervoor moet de smartwatch minimaal 50% opgeladen zijn en op de oplader liggen.

watchOS 11.0.1: deze bugs zijn opgelost

Apple zegt in de releasenotes dat er diverse problemen zijn opgelost, waaronder een probleem waarbij de Apple Watch plotseling ging herstarten. Ook kon de Muziek-app het plots opgeven bij het inladen van muziek. Vervelender is dat bij sommige mensen de batterij van de Apple Watch erg snel leegliep, waardoor ze gedurende de dag moesten bijladen. Heb je een relatief nieuw model (Series 9 of nieuwer en Ultra 2), dan kon je ook te maken hebben met touchscreen-problemen, waarbij het scherm niet reageerde. En tot slot kon het gebeuren dat de Berichten-app plotseling afsloot als je op een gedeelde Apple Watch probeerde een bericht te beantwoorden.

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 11.0.1:

Deze update bevat probleemoplossingen voor je Apple Watch, waaronder: De Apple Watch startte voor sommige gebruikers mogelijk onverwacht opnieuw op

De Muziek-app werd mogelijk onverwacht gestopt bij het laden van media

De batterij liep mogelijk sneller leeg dan verwacht

Het aanraakscherm reageerde mogelijk tijdelijk niet voor sommige gebruikers van de Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 2

Berichten werd mogelijk onverwacht gestopt bij het beantwoorden van een bericht met een gedeelde Apple Watch-wijzerplaat

watchOS 11.0.1 installeren

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Open de Watch-app op de iPhone en ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan wel een halfuur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.