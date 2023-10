De Nederlandse Autoriteit Consument en Markt (ACM) vindt dat de kosten van Apple's App Store in strijd zijn met de mededingingsregels in de EU.

De Nederlandse autoriteit vindt dat er sprake is van machtsmisbruik bij de provisie die Apple doorberekent aan ontwikkelaars. Apple zou nu gedwongen kunnen worden om de kosten voor ontwikkelaars te verlagen. Apple en ACM botsten eerder al over de kosten van provisies, die ACM “oneerlijk” noemt. Apple schaadt ontwikkelaars “door hen een extra en onverklaarbaar hogere vergoeding in rekening te brengen”, aldus het Nederlandse besluit dat in juli werd verzonden.

Apple vs ACM verplaatst zich naar Europees niveau

Het gaat ook nu weer om datingapps, zoals Tinder van Match Group Inc. Zij moeten tot 30% commissie afdragen aan Apple om gebruik te mogen maken van de App Store. In juni 2022 zouden Apple en ACM een akkoord hebben bereikt over datingapps, maar daarmee was de zaak niet gesloten. Apple besloot naar de rechter te stappen om de ACM-boete van €50 miljoen aan te vechten. En Apple’s voorstel om de commissie van 30% naar 27% te verlagen, blijkt nu ook nog niet voldoende te zijn voor de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt.

Het besluit van ACM zou het startschot kunnen betekenen voor een breder antitrust-onderzoek in de EU. Daarin zal worden onderzocht of de vergoedingen die Apple vraagt wel in proportie zijn. Komt uit dit onderzoek dat Apple een te hoog percentage vraagt, dan kan Apple gedwongen worden om de vergoedingenstructuur aan te passen. Apple zou zelf ook proactief kunnen handelen door nu alvast de provisies te verlagen, maar die kans is niet zo groot.

Ondertussen zijn in Brussel al andere onderzoeken gaande naar machtsmisbruik door Apple. Zo onderzoekt de Europese Commissie of Apple misbruik maakt van haar positie, door appontwikkelaars te verbieden buiten de App Store om gebruikers te informeren over goedkopere abonnementen. Tot nu toe speelde de zaak tussen ACM en Apple vooral lokaal: ontwikkelaars van datingapps kregen alleen in Nederland de mogelijkheid om een andere betaalmethode te gebruiken. Door het besluit van ACM zou het wel eens een Europese zaak kunnen worden.