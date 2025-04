Odido is gestart met een nieuwe dienst, genaamd de SimWallet. Daarmee kan je een losse eSIM met data kopen, voor bijvoorbeeld je iPhone of een iPad. Je hoeft hiervoor geen Odido-klant te zijn.

Internationaal zijn er allerlei partijen waarbij je in een paar stappen een eSIM kunt kopen voor bijvoorbeeld een beperkte databundel op vakantie. Dit zijn eSIM’s die vaak voor een beperkte duur geldig zijn. Nu komt Odido met iets soortgelijks, maar dan alleen voor gebruik in Nederland. Met de nieuwe SimWallet-app kun je een eSIM bij Odido kopen, zonder dat je daarvoor klant hoeft te zijn. Bijvoorbeeld als je tijdelijk mobiel internet op een iPad wil hebben.

Odido SimWallet: een tijdelijke eSIM met data

Met de SimWallet heb je op dit moment de keuze uit drie soorten eSIM, allemaal uitsluitend voorzien van data. Er is een eSIM die 24 uur geldig is, met een snelheid van 100 Mbps download. Deze eSIM kost €2,50 en is vooral handig als je slechts voor een dag op een apparaat internet nodig hebt. Daarnaast zijn er nog twee varianten die dertig dagen geldig zijn. Met 30 Dagen Snelst heb je voor €25,- een eSIM met data tot 100 Mbps download, terwijl de 30 Dagen Snel-eSIM voor €20,- een snelheid biedt van maximaal 20 Mbps download.

Verbruiksduur Bundel Maximale snelheid Prijs 24 Uur Snelst 24 uur Onbeperkt (20GB per dag) 100 Mbit/s download €2,50 30 Dagen Snelst 30 dagen Onbeperkt (20GB per dag) 100 Mbit/s download €25,00 30 Dagen Snel 30 dagen Onbeperkt (20GB per dag) 20 Mbit/s download €20,00

Alle eSIMS die via de SimWallet af te sluiten zijn, hebben in principe een onbeperkte databundel. Dat is wel op basis van de Voorwaarden Redelijk Gebruik. Het komt erop neer dat je een databundel van 20GB per dag krijgt. Is deze bundel eerder op, dan kun je verder online gaan met een verlaagde snelheid. Voor de eSIM’s met een langere duur dan een dag, wordt de bundel van 20GB ’s nachts weer opnieuw geactiveerd.

Hoewel alle grote providers in Nederland een goede dekking hebben, zegt Odido dat de SimWallet ook handig kan zijn als je met je huidige provider op een locatie bent waar je geen bereik hebt. Er is echter niet van tevoren te checken of je met Odido op die plek wel bereik hebt. De SimWallet-bundels zijn alleen te gebruiken binnen Nederland en werken op smartphones, tablets, laptops, trackers en andere apparaten waar je een eSIM op kan installeren. Voor de Apple Watch werkt dit helaas niet, omdat de eSIM op de Apple Watch (op dit moment) altijd gekoppeld moet zijn aan de simkaart die in de iPhone zit.

De SimWallet is dus een data-only eSIM, dus je krijgt ook geen telefoonnummer. Het aanschaffen doe je via de SimWallet-app. Betalen kan via iDEAL of creditcard. Er is bij de SimWallet dus geen sprake van een abonnement, maar van een eenmalige aankoop. Nadat de eSIM verlopen is, wordt deze vanzelf gedeactiveerd.