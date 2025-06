RCS is een van de meer recentere ontwikkelingen op het gebied van sms’en/tekstberichten versturen, maar er zijn ook nog functies die al veel langer bestaan maar simpelweg nog niet door providers aangeboden worden. Een van die functies is Real Time Tekst, ook bekend als RTT. Op de iPhone werkt dit al sinds iOS 10. Maar waarom gaat KPN dat nu ineens aanbieden en wat kan je ermee?

KPN met Real Time Tekst

KPN zegt in het persbericht dat zij de eerste provider in Europa zijn die de functie ondersteunt. Officieel is dit een toegankelijkheidsfunctie, omdat je het kan gebruiken tijdens het bellen. Ben je aan het bellen en heb je moeite met spreken, dan kun je met aanvullende tekstberichtjes je duidelijker uitdrukken. KPN komt nu met de functie omdat dit vanwege EU-regelgeving verplicht is, als onderdeel van de European Accessibility Act (EAA). KPN zegt dat het eerst alleen op Samsung-toestellen beschikbaar komt en dat er later ondersteuning voor meer fabrikanten volgt. Het werkt voorlopig alleen tussen KPN-gebruikers onderling.

We verwachten dat de iPhone hier ook bij zit, aangezien de functie dus al sinds iOS 10 ondersteund wordt. Maar RTT biedt meer dan alleen maar tekstberichtjes sturen tijdens het bellen. Je kan namelijk ook aangeven dat je berichtjes meteen verstuurd worden zodra je ze aan het typen bent. Daardoor verschijnt letter voor letter op het toestel van de ontvanger. Dit versnelt het proces, maar zorgt er dus wel voor dat de ander al meteen eventuele tikfouten ziet.

Met apps als WhatsApp, Signal en iMessage kun je natuurlijk al langer chatten tijdens het bellen, omdat dit via internet gaat. RTT is een ander soort telefoongesprek en doe je via de Telefoon-app.

Op de iPhone wordt RTT momenteel alleen nog ondersteund in de VS en Canada. Voordat KPN het hier op de iPhone gaat aanbieden, moet dat dus in samenspraak met Apple en moet het via een update geactiveerd worden. Een RTT-gesprek voer je ook op een iets andere manier: in plaats van gewoon bellen, moet je bewust een RTT/TTY-telefoongesprek kiezen via de Telefoon-app. Daarna verschijnt er in het toetsenblok een knop om je berichtje te typen.

Waar blijft RCS?

Sinds iOS 18 ondersteunt de iPhone ook RCS, de opvolger van sms. In Nederland zijn er nog geen providers die RCS ondersteunen op de iPhone, hoewel KPN vorig jaar tegen iCulture wel zei daaraan te werken. Lees ook ons eerdere artikel daarover.