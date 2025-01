Vodafone gaat internet via satelliet ondersteunen vanaf eind 2025

Vodafone heeft 's werelds eerste mobiele videogesprek via satelliet gedemonstreerd, en bekendgemaakt dat je eind 2025 ook zelf van internet via satelliet gebruik kunt maken – gewoon met je huidige iPhone.

Het lijkt wel de week van de satelliet: gisteren maakten Apple en de Amerikaanse tak van T-Mobile bekend sms via Starlink te gaan ondersteunen, en vandaag komt daar een nog indrukwekkendere aankondiging van Vodafone bij. De Europese provider zegt namelijk voor het eerst een videogesprek te hebben gevoerd via satelliet, gewoon met een reguliere smartphone. Dit gebeurde via de satellieten van AST SpaceMobile, die een eigen 5G-netwerk uitzenden waar een telefoon zonder aanpassingen verbinding mee maakt.

Het gesprek vond plaats tussen Vodafone-ingenieur Rowan Chesmer, die belde vanaf een afgelegen plek in Wales, en Vodafone-topvrouw Margherita Della Valle. Voor een videogesprek is flink wat extra data nodig ten opzichte van een normaal telefoongesprek, dus dat dit experiment geslaagd is, is op zijn minst opvallend te noemen. Vodafone zegt zelfs dat er verbindingen tot 120 Mbps mogelijk zijn, en heeft genoeg vertrouwen in de techniek dat het eind 2025 en begin 2026 al wordt uitgerold naar Europese Vodafone-klanten.

Niet zonder extra kosten

De verwachting is niet dat het nieuwe satellietnetwerk van AST SpaceMobile en Vodafone zomaar toegankelijk zal zijn. Door de hoge ontwikkelings- en lanceerkosten zijn huidige satellietdiensten voor telefonie behoorlijk prijzig, en dat zal in het begin niet heel anders zijn voor internetten via satelliet. Over exacte prijzen heeft Vodafone het echter nog niet gehad – daarover horen we ongetwijfeld meer rond de lancering eind 2025.