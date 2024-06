De Vision Pro krijgt zijn eerste grote update in de vorm van visionOS 2, maar wat zijn daar de nieuwe functies? Apple pakt diverse eigenschappen van de Vision Pro aan, in de hoop de ervaring nog beter te maken.

De Vision Pro is Apple’s nieuwste paradepaardje, maar na de release in de VS eerder dit jaar is niet elke gebruiker even enthousiast. De kritiek op de Vision Pro is dat het apparaat toch niet zo handig is en dat het teveel gedoe is om hem te gebruiken. Met visionOS 2 hoopt Apple het gebruik van de Vision Pro makkelijker te maken, met meer mogelijkheden en verbeterde werking. In dit artikel zetten we de beste nieuwe functies van visionOS 2 voor je op een rij.

Wat goed is om te weten: op dit moment is de Vision Pro alleen nog in de VS verkrijgbaar, maar dat gaat deze zomer veranderen. Vanaf juli is de Vision Pro te koop in onder andere Duitsland en Frankrijk, waardoor de headset ook voor Nederlandse geïnteresseerden ineens een stuk dichterbij komt.

Bekijk ook Vision Pro komt naar Europa (maar nog niet naar Nederland) Apple heeft laten weten dat de Vision Pro de oversteek maakt naar Europa. Binnenkort is de Vision Pro-headset bij de eerste Europese landen te koop, maar Nederland doet nog niet mee. Toch is de release in Europa voor ons goed nieuws.

#1 Aangepaste bediening: nieuwe handgebaren

De Apple Vision Pro bedien je vooral met handgebaren, in combinatie met je ogen. In visionOS 2 maakt Apple enkele handelingen makkelijker. Om het appoverzicht in beeld te krijgen, draai je je hand om met de handpalm naar boven. Door weer terug te draaien, kun je snel de tijd en meldingen checken en door erop te tikken open je het Bedieningspaneel. Je hoeft dus niet meer omhoog te kijken om vanuit daar het Bedieningspaneel te openen.

Bekijk ook Vision Pro bedienen met ogen, handgebaren en knoppen: zo werkt dat De Vision Pro heeft wel een scherm, maar niet eentje die je fysiek aan kan raken om hem te bedienen. Hoe werkt het bedienen van de Vision Pro dan wel? Met je ogen, handbewegingen en de twee knoppen bovenop! Lees hier de belangrijkste manieren voor het bedienen van de Vision Pro.

#2 Alle foto’s ruimtelijk maken

Een van de hoogtepunten van de Vision Pro is het bekijken van ruimtelijke foto’s, waardoor ze tot leven komen in een 3D-weergave. Maar dat geldt alleen voor foto’s die je maakt met de Vision Pro zelf. Met visionOS 2 kun je iedere 2D-foto ruimtelijk maken. De Vision Pro herkent de diepte en de stand van je ogen om zo een foto tot leven te laten komen. Je meest dierbare foto’s lijken daardoor nog realistischer.

#3 SharePlay voor foto’s: samen kijken

Het grote nadeel van de Vision Pro is dat het een eenzame ervaring is: alleen jij ziet immers wat de Vision Pro laat zien. Met de ondersteuning voor SharePlay in de Foto’s-app hoopt Apple de ervaring wat gezamenlijker te maken, al werkt dit alleen als de ander ook een Vision Pro heeft. Je kan dan namelijk samen tegelijk naar foto’s en video’s kijken, inclusief elkaars Persona. De Persona zien er in visionOS 2 trouwens ook wat realistischer uit.

#4 Vernieuwde Foto’s-app

Apple heeft ook de Foto’s-app een aangepast design gegeven. In iOS 18 zit ook een geheel vernieuwde Foto’s-app en de variant in de Vision Pro heeft ook een make-over gekregen. Er is meer nadruk voor ruimtelijke foto’s, zodat je sneller de juiste beelden vindt die het best tot z’n recht komen op de Vision Pro. Het is ook mogelijk om video’s in te korten vanuit de Foto’s-app op de Vision Pro.

#5 Beginscherm zelf indelen

Het beginscherm van de Vision Pro wordt momenteel automatisch ingedeeld, waarbij geschikte (maar niet geoptimaliseerde) apps in een apart mapje staan. Vanaf visionOS 2 kun je de apps op je Home View zelf rangschikken en de apps die vaak gebruikt vooraan zetten. Dus als er een iPad-app is die je vaak op de Vision Pro nodig hebt, dan kan je dat aanpassen.

#6 Mac-display uitgebreid: nu ook ultra breed

Een van de favoriete functies van Vision Pro-gebruikers is de mogelijkheid om je Mac-scherm virtueel te maken, waardoor je een veel grotere werkplek hebt. In visionOS 2 breidt Apple dit uit met een heel ultrabreed scherm, dat gelijk staat aan twee 4K-displays. Het scherm plaatst zich bijna rondom de gebruiker van de Vision Pro, zodat je nog veel meer ruimte hebt om op te werken.

#7 Geschikt voor Magic Mouse en andere Bluetooth-muizen

We noemden het al even: de Vision Pro bedienen doe je vooral met hand- en ooggebaren, maar je kan ook een trackpad en toetsenbord gebruiken. In visionOS 2 kun je ook een Magic Mouse of een andere Bluetooth-muis gebruiken, waardoor het werken weer wat makkelijker wordt. Overigens kun je in visionOS 2 je Magic Keyboard of MacBook-toetsenbord ook zien terwijl je in een Environment ziet, waardoor typen in een ongestoorde omgeving makkelijker wordt.

#8 Gastmodus uitgebreid

De Vision Pro is zo ingesteld dat deze is aangepast voor jouw persoonlijke instellingen, zoals de stand van je ogen en formaat van je hoofd. Er is wel een gastmodus zodat iemand anders de Vision Pro goed kan gebruiken, maar de instellingen moet je daarvoor telkens opnieuw doorlopen. Niet echt handig dus en daarom pakt visionOS 2 dit aan. De meest recente oog- en handinstellingen van een gastgebruiker worden nu opgeslagen, waardoor een gast de volgende keer meteen weer aan de slag kan gaan.

#9 Vision Pro als AirPlay-ontvanger

De Vision Pro dient met visionOS 2 ook als AirPlay-ontvanger. Je kan daardoor content van een iPhone of iPad in de buurt op een Vision Pro afspelen. Denk aan de foto’s of video’s in de Foto’s-app, maar ook audio uit de Muziek-app. Dit kan ook gebruikt worden om content van een iPhone van een gast af te spelen op de Vision Pro.

#10 Ondersteuning voor treinen voor Travel Mode

De Vision Pro heeft een speciale Travel Mode, bedoeld voor gebruik in het vliegtuig. Het gebruik van de Vision Pro wordt dan aangepast aan de situatie in het vliegtuig. In visionOS 2 komt er ook ondersteuning voor treinen. Daardoor kan je de Vision Pro ook beter in de trein gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het werken tijdens een treinreis naar je werk of het kijken van een film tijdens een lange treinreis op vakantie. Hoe Apple het gebruik van de Vision Pro voor de trainmodus precies aanpast, is nog niet helemaal duidelijk.

#11 Meer verbeterde apps

De Vision Pro krijgt met visionOS 2 nog een paar andere kleinere verbeteringen voor diverse apps. Dicteren in de Berichten-app wordt makkelijker, want je kunt meteen beginnen met dicteren zodra je naar de dicteerknop kijkt. De Muziek-app krijgt ondersteuning voor samenwerken aan afspeellijsten en voor de karaokefunctie genaamd Sing. De TV-app krijgt ook een vernieuwing in de vorm van Multiview. Deze functie bestaat al op de Apple TV en laat je meerdere livestreams van sportwedstrijden tegelijkertijd kijken. Dit komt dus ook naar de Vision Pro, wat met name handig is als er meerdere wedstrijden tegelijkertijd zijn waarbij de uitslag van de ene invloed kan hebben op de stand voor de andere spelers.

Tot slot krijgt Safari nog enkele verbeteringen. Video’s in Safari kun je in elk Environment kijken, wat vooral handig is voor video-apps die geen eigen app hebben. Denk dan aan YouTube en Netflix. En over Environments gesproken: er komt ook een nieuwe Environment genaamd Bora Bora, waardoor je je op een tropisch strand waant.

#12 Nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars

Tot slot krijgen ontwikkelaars ook nieuwe mogelijkheden in zogenaamde API’s. Er komt een nieuwe TabletopKit, waarmee ontwikkelaars makkelijker apps kunnen maken waarbij vlakke objecten belangrijk zijn. Denk aan virtuele bordspellen of games als schaken. Bedrijven krijgen een nieuwe Enterprise API, waarmee apps voor bijvoorbeeld training van personeel in de medische sector gemaakt kunnen worden.

Meer over visionOS 2

visionOS 2 is de eerste grote nieuwe update voor de Vision Pro. De releasedatum van visionOS 2 staat gepland voor dit najaar, tegelijkertijd met iOS 18 en de andere updates. Tot die tijd is de beta van visionOS 2 beschikbaar voor ontwikkelaars.