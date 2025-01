Apple werkt aan versie van visionOS voor toekomstige slimme bril

De Apple Vision Pro is de headset van de toekomst, maar het succes van de bril van €3999 is net zozeer toekomstmuziek. Volgens Apple-analist Mark Gurman mag de Vision Pro zelfs een flop genoemd worden: te duur, te zwaar, te niche. Hierdoor vallen de verkopen flink tegen ten opzichte van Apple’s verwachtingen.

Toch ziet Apple nog toekomst in het maken van een slimme bril, maar wel in een compleet andere vorm. Gurman zegt dat het bedrijf nu namelijk aan een versie van visionOS werkt die niet gemaakt is voor een mixed reality-bril, maar juist voor een ‘normaal’ brilmontuur. Daarbij moet je denken aan iets als de Meta Ray-Ban.

visionOS nieuwe stijl

De nieuwe versie van visionOS heeft de codenaam ‘Atlas’ meegekregen. Momenteel wordt nog onderzoek gedaan naar welke functies en wat voor interface de bril moet krijgen, en het lijkt er dan ook op dat het nog drie jaar of langer gaat duren voordat er een afgerond product is.

De ontwikkeling van het nieuwe visionOS-project vindt plaats in een geheimzinnige faciliteit in Santa Clara, op steenworp afstand van Apple’s hoofdkantoor in Cupertino. In het gebouw zijn ook alle tools aanwezig om toekomstige schermtechnieken te testen die gebruikt kunnen worden in de nieuwe Apple-bril.

Eerst nog een nieuwe Apple Vision

Lang voor de komst van de Apple-bril in een normaal montuur komt er nog een nieuwe versie van de Apple Vision-headset. Het zou gaan om een betaalbaarder model, dat ongeveer evenveel moet kosten als een high-end iPhone: rond de €1500. Daarnaast komt er nog een tweede versie van de Apple Vision Pro met daarin een snellere M5-chip. Ondanks de flop van de eerste Vision Pro, die inmiddels niet eens meer geproduceerd wordt, geeft Apple het project dus nog niet op – maar met de ontwikkeling van de toekomstige slimme bril is er in ieder geval een back-up voor als de Vision écht niet van de grond komt.