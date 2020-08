De Eurasian Economic Commission is geen onbekende als je iCulture al een tijdje volgt. De database lekt vaak vroegtijdig de komst van nieuwe producten uit. Zo is het een goede indicatie van nieuwe producten die binnenkort aangekondigd worden. Deze keer gaat het om acht nieuwe Apple Watch-modellen en een aantal nieuwe iPads.



Registratie nieuwe Apple Watch Series 6 en iPad opgedoken

Voor nieuwe producten gebruikt Apple altijd nieuwe modelnummers, te herkennen aan een A met vier cijfers. In de nieuwe registratie van de EEC zijn de volgende nieuwe modelnummers voor de Apple Watch opgedoken:

A2291

A2292

A2351

A2352

A2575

A2376

A2355

A2356

Zoals je ziet gaat het telkens om twee nummers die dicht bij elkaar liggen. Vermoedelijk gaat het om de verschillende uitvoeringen (GPS, GPS+Cellular), elk in twee maten (40mm en 44mm). Voor de verschillende materialen van de kast gebruikt Apple doorgaans hetzelfde modelnummer, omdat de binnenkant identiek is. De Apple Watch Series 6 krijgt vermoedelijk een sensor om het zuurstofgehalte in je bloed te meten en wordt naar verwachting in september of oktober uitgebracht. Alle modelnummers draaien op watchOS 7.

Voor de iPad zijn er zeven nieuwe modelnummers verschenen, die allemaal draaien op iPadOS 14:

A2270

A2072

A2316

A2324

A2325

A2428

A2429

Er gaan al een tijdje geruchten over een nieuwe voordelige iPad, als opvolger van de 10,2-inch iPad 2019. Het nieuwe model krijgt misschien een iets groter scherm en een snellere processor. Daarnaast is er ook al gesproken over een nieuwe iPad Air 2020. Het is nog onduidelijk welke iPad Apple wanneer aan gaat kondigen. Een bron beweerde onlangs dat de nieuwe Apple Watch Series 6 en iPads via persberichten in september aangekondigd worden.

Eerder deze zomer dook al de registratie van de iPhone 12 Γ©n een nieuwe iMac op. De nieuwe iMac 2020 is inmiddels beschikbaar en de iPhones verwachten we in oktober.