Eerder dit jaar bracht Apple meerdere kleine bugfixupdates uit voor zowel de Apple TV als HomePod. Met versies 16.3.1 en 16.3.2 wist Apple een aantal bugs op te lossen, terwijl de Apple TV 4K 2022 ook nog tvOS 16.3.3 kreeg. Vandaag heeft Apple weer voor zowel de Apple TV als HomePod een update uitgebracht. Het gaat om respectievelijk tvOS 16.4.1 en HomePod software-update 16.4.1.



tvOS 16.4.1 en HomePod software-update 16.4.1

tvOS 16.4.1 is beschikbaar voor alle Apple TV-modellen. De nieuwste update heeft buildnummer 20L498, ter vervanging van 20L497. De update brengt in ieder geval bugfixes, al is op dit moment niet duidelijk om welke bugfixes dit precies gaat. Mocht er nog meer bekend worden over welke problemen er opgelost zijn, dan werken we dit artikel bij.

Voor de HomePod gaat het dus eveneens om software-update 16.4.1. De update is beschikbaar voor alle HomePod-modellen, dus van de eerste generatie HomePod tot de HomePod mini en de nieuwste tweede generatie HomePod. In de releasenotes wil Apple alleen het volgende kwijt:

Deze update bevat prestatie- en stabiliteitsverbeteringen.

Beide updates volgen twee weken na tvOS 16.4 en HomePod software-update 16.4. Eind vorige week bracht Apple voor iPhone en iPad al iOS 16.4.1 en iPadOS 16.4.1 uit. Ook verscheen toen macOS Ventura 13.3.1. Oudere toestellen kregen ook nog updates, in de vorm van onder andere iOS 15.7.5.

Lees hier meer over de andere updates die onlangs verschenen:

tvOS 16.4.1 en HomePod-software update 16.4.1 downloaden

Je downloadt tvOS 16.4.1 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.

De update voor de HomePod haal je als volgt binnen:

Open de Woning-app op je iPhone. Ga naar het Woning-tabblad. Tik rechtsboven op de knop met de drie stipjes. Kies voor Woninginstellingen en selecteer eventueel de woning waar de HomePod in staat. Tik op Software-update.

De app zal nu controleren op updates. Je ziet nu versienummer en grootte. Tik op de knop Download en installeer om de software bij te werken. De HomePod-update wordt nu geïnstalleerd.

Lees ook meer in ons artikel over het updaten van de HomePod.

Bekijk ook Zo kun je de HomePod (mini) updaten en de software automatisch bijwerken Wil je je HomePod of HomePod mini updaten, dan kan dat op twee manieren: handmatig of automatisch. Welke methode voor jou het handigst is, is een kwestie van persoonlijke voorkeur. In deze tip leggen we uit hoe het handmatig HomePod updaten werkt en hoe je het automatisch updaten kunt in- en uitschakelen.