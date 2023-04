Start je Mac maar op, want er is weer een software-update uit. Apple heeft niet alleen een probleem opgelost met het ontgrendelen van je Mac via je Apple Watch, want ook de beveiliging is verbeterd. Je leest hier alles over deze nieuwe macOS-update.

Je Mac en je Apple Watch werken nauw met elkaar samen. Als je alles juist hebt ingesteld, kun je je Mac ontgrendelen als je je Apple Watch draagt. Je hoeft daardoor geen wachtwoord in te typen of Touch ID te gebruiken, want het werkt helemaal automatisch als je dichtbij je Mac bent. Maar door een probleem in macOS werkte dit even niet zo automatisch als je misschien gewend was. Gelukkig heeft Apple dit nu opgelost met macOS Ventura 13.3.1, maar er is nog meer gefixt. Waaronder belangrijke beveiligingslekken die gedicht zijn.



macOS Ventura 13.3.1 beschikbaar

Naast de fix met het ontgrendelen via je Apple Watch, is er ook een probleem met emoji opgelost. Bij de emoji met duwende handen waren geen variaties van huidskleur beschikbaar, zoals dat normaal gesproken wel het geval is bij dergelijke emoji. In deze update is dat nu dus opgelost. Daarnaast zijn er twee beveiligingslekken gedicht, met onder andere WebKit. In een supportdocument zegt Apple dat ze op de hoogte zijn dat deze lekken actief misbruikt zijn. Het is dus belangrijk om je Mac up-to-date te houden en deze zo snel mogelijk bij te werken met de nieuwe update, waarin deze lekken gedicht zijn.

Apple bracht vandaag ook iOS 16.4.1 en iPadOS 16.4.1 uit, waarin dezelfde emoji-bug opgelost is en ook dezelfde beveiligingslekken gedicht zijn. Zorg er dus voor dat ook je iPhone en iPad up-to-date zijn.

Releasenotes macOS Ventura 13.3.1

macOS Ventura 13.3.1 bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates voor je Mac, waaronder: De emoji met duwende handen toonde geen variaties voor huidskleur

Automatisch je Mac ontgrendelen met de Apple Watch werkte mogelijk niet Informatie over de beveiligings­aspecten van deze update vind je op deze webpagina: https://support.apple.com/kb/HT201222

macOS Ventura 13.3.1 downloaden

Je downloadt macOS Ventura 13.3.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

