Strava is nog altijd één van de populairste apps om je hardloop- en fietssessies mee vast te leggen. Veel sporters luisteren tijdens het fietsen graag naar muziek, bijvoorbeeld via Spotify. Hoe handig zou het zijn als je de muziek rechtstreeks via Strava zou kunnen bedienen, zonder dat je telkens tussen de apps hoeft te wisselen? Dat verzoek kreeg Strava de afgelopen jaren regelmatig, maar nu is het eindelijk zover. De koppeling tussen Strava en Spotify is vanaf vandaag beschikbaar en werkt voor alle gebruikers.



Spotify-koppeling in Strava

Bij het starten van een workout via de Strava-app, vind je rechtsboven een muziekicoontje om je Spotify-account aan strava te koppelen. Vervolgnes vind je onderaan het scherm de Spotify-widget. Via deze widget kun je niet alleen je muziek starten of pauzeren, maar ook bekijken wat het volgende nummer is of een nummer uit je recent afgespeelde muziek starten. Het is dan dus niet meer nodig om naar de Spotify-app te wisselen. Er komen ook speciale Spotify-afspeellijsten en werkt ook met podcasts. Er is (nog) geen koppeling met Apple Music mogelijk.

Om de koppeling met Spotify te kunnen maken, hoef je geen betalende Spotify-gebruiker te zijn. Gratis Spotify-luisteraars kunnen albums en afspeellijsten shufflen, net als in de gewone Spotify-app. Het afspelen van een specifiek nummer is niet mogelijk.

Er zijn meer apps die een koppeling met Spotify hebben. Zo werkt ook Google Maps met Spotify (evenals Apple Music), zodat je tijdens het navigeren eenvoudig vanuit de Google Maps-app je muziek kan bedienen. Tegelijkertijd is ook Strava niet onbekend met het maken van koppelingen met andere apps. Zo werkt Strava bijvoorbeeld met Fitbit en Garmin. Er is ook een Apple Watch-app beschikbaar.