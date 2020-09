tvOS 14.0.1 beschikbaar

Welke bugs er precies zijn opgelost in tvOS 14.0.1 is onbekend. Apple brengt regelmatig kleinere updates uit voor de Apple TV zonder duidelijke update-omschrijving. Nieuwe functies zitten er niet in, maar updaten kan geen kwaad. Mogelijk heeft de update enkele beveiligingsproblemen verholpen of werken bepaalde apps net iets beter dan voorheen. Als we toch nog een nieuwe functie ontdekken, lees je dat natuurlijk bij iCulture. Heb je zelf iets gezien, dan kan je dat natuurlijk altijd laten weten in de reacties.



tvOS 14.0.1 downloaden

tvOS 14.0.1 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 14.0.1 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Apple is momenteel druk bezig met het testen van nieuwe functies die na de release van tvOS 14 moeten worden toegevoegd. Of we in de loop van het jaar nog nieuwe functies krijgen, moet zich nog uitwijzen. We verwachten in oktober een event rondom de Apple TV, waar mogelijk ook nieuwe hardware wordt aangekondigd.