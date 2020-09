‘Bij niet passend Solobandje complete Apple Watch terugsturen’

Sommige Apple Watch Series 6-eigenaren met een niet goed passend Solobandje, moeten hun complete horloge terugsturen naar Apple. Dit is in tegenspraak met wat ons in Nederland is verteld, waarbij je alleen het bandje kunt omwisselen.

De regels kunnen per land verschillend zijn, maar bij de aanschaf van onze Apple Watch Series 6 met Solobandje (zie review) kregen we de verkeerde maat mee naar huis. Er was op dat moment alleen een maat 8 op voorraad, terwijl maat 6 of 7 beter zou zijn geweest. De medewerker in de Apple Store vertelde ons dat het mogelijk was om alleen het bandje om te ruilen, op het moment dat de juiste maat weer op voorraad is. Dat is echter een mondelinge uitspraak van een medewerker en betekent niet meteen dat het officieel beleid van Apple is. In andere landen blijkt het er anders toe te gaan. Sommige gebruikers die met een verkeerde maat bandje werden opgescheept, moeten hun complete Apple Watch terugsturen. En dat betekent dat ze soms tot november op een nieuw exemplaar moeten wachten.



Wat kun je doen?

Wij staan nog niet op het punt om de gekochte Apple Watch terug te brengen en het juiste bandje is ook nog niet op voorraad, maar wat je het beste kunt doen is contact opnemen met Apple Support en je opties bespreken. Zodra we meer weten over de officiële werkwijze, laten we dat natuurlijk weten.

Eén oplossing is om bij een niet goed passend bandje zo lang mogelijk te wachten met terugsturen. Als je iets in de Apple Store hebt gekocht, heb je 14 dagen de tijd om je aankoop terug te brengen. Het is dan begin oktober en hopelijk zijn de levertijden kan iets verbeterd. Het is echter een gok of er dan meer voorraad is en je moet wel twee weken met een losjes bungelend horloge rondlopen.

Beter: alleen het bandje omwisselen

Het is logischer, goedkoper en milieuvriendelijker als alleen het bandje kan worden vervangen. Apple’s verpakkingen van de Apple Watch bevatten tegenwoordig de horlogekast en het bandje, apart verpakt. Daardoor is het gemakkelijk om alleen het bandje te wisselen. Eli Hodapp, van de website Toucharcade.com, moest echter zijn complete Apple Watch terug sturen. “Mijn opties zijn om te leren leven met een verkeerde maat horlogeband, of het complete pakket (watch en band) terug te sturen en een nieuwe te bestellen in een kleinere maat. Die komt echter pas eind november”, klaagt Hodapp. Hij voegt eraan toe: “Ik zou willen weten waarom de ervaring bij Apple een complete nachtmerrie wordt als je support nodig hebt.”

At least the Apple support person agrees with me. pic.twitter.com/WRn8NtDmue — Eli Hodapp (@hodapp) September 21, 2020

Ook andere gebruikers hadden dezelfde ervaring, maar het blijkt wisselend te zijn. Er zijn ook mensen die alleen het bandje konden omruilen op het moment dat de juiste maat op voorraad was. Echt soepel gaat dat niet, omdat er momenteel leveringsproblemen zijn bij vrijwel alle Solobandjes en Gevlochten solobandjes.

De Solobandjes zijn nieuw in 2020. Ze hebben geen sluiting en passen precies. Er zijn 12 verschillende maten beschikbaar, zodat je vooraf goed moet kijken wat jouw maat is. Apple heeft een pashulp gemaakt die je kunt afdrukken met de printer, zodat je alvast je maat kunt nemen. Toch blijkt dat niet altijd te kloppen. Vooral als je tussen twee maten in valt, kan het zijn dat de bestelde maat niet helemaal goed is.

Het is mogelijk om vooraf in de winkel te komen passen, maar de capaciteit daarvoor is beperkt en niet iedereen woont in de buurt van een Apple Store. Bij APR’s zoals Amac zijn de nieuwe bandjes niet verkrijgbaar. Op het moment dat wij kwamen passen in de Apple Store, was er geen demobandje in maat 6 beschikbaar maar wel in maat 5 en 7. Op basis daarvan bleek dat een maat er tussenin het beste zou passen. Toch kregen we een (fout bestelde) Apple Watch met maat 8 mee naar huis. Bij online bestelde producten is het wat lastiger om alleen het bandje om te wisselen, maar mogelijk lukt het wel als je contact opneemt met Apple Support.

Apple loopt nu het risico dat heel veel producten worden teruggestuurd en moeten worden gerecycled, waarbij de horloges niet zomaar meer aan een nieuwe klant verkocht kunnen worden.

Lees in onze review van het Solobandje over ervaringen met de standaardversie, gemaakt van rekbaar siliconenrubber.