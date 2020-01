tvOS 13.3.1 beschikbaar

De afgelopen weken is Apple bezig geweest met het testen van tvOS 13.3.1. Wat Apple precies getest heeft is niet duidelijk, want echt nieuwe functies hebben we niet gezien. Maar wat we wel weten is dat de update nu voor jou beschikbaar is, als je beschikt over een Apple TV 4 of 4K. Zoals altijd geeft Apple geen releasenotes voor tvOS-updates vrij, waardoor we puur af moeten gaan op ervaringen van gebruikers. We zijn dan ook benieuwd of jij na het installeren van deze update iets nieuws merkt aan je Apple TV.



Sinds tvOS 13.3 hebben wij op de redactie enkele bugs ontdekt op de Apple TV 4K. Soms geeft de Apple TV geen signaal door, waardoor het beeld zwart blijft. Het gebeurt ook af en toe dat de afspeelknop op de Siri-remote niet reageert. Beide problemen lijken met een complete herstart opgelost te zijn, maar een definitieve oplossing is dit niet. Hopelijk heeft Apple dit nu in tvOS 13.3.1 alsnog verholpen.

Heb jij nog een specifieke bug op de Apple TV? Laat het dan weten in de reacties. Mocht er meer duidelijk worden over de exacte bugfixes van deze update, dan werken we dit artikel bij.

tvOS 13.3.1 downloaden

tvOS 13.3.1 is alleen beschikbaar op de Apple TV HD en Apple TV 4K. Weet je niet welke Apple TV je hebt? Check dan ons artikel met alle Apple TV-modellen. Daarin vind je precies hoe je de modellen kunt herkennen.

Je downloadt tvOS 13.3.1 als volgt:

Ga op de Apple TV naar de Instellingen-app. Kies voor Systeem, helemaal onderaan. Selecteer Software-update en check of de nieuwe update geïnstalleerd kan worden. De update wordt gedownload en de Apple TV start opnieuw op als de installatie voltooid is.

Bekijk ook Apple TV updaten en apps bijwerken doe je zo Om de Apple TV te updaten zijn er een aantal handelingen nodig. In deze tip leggen we uit hoe je niet alleen je Apple TV zelf, maar ook afzonderlijke apps kunt updaten om gebruik te maken van e nieuwste functies.