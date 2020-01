Nu beschikbaar: watchOS 6.1.2 voor Apple Watch

Afgelopen september kwam de grote update watchOS 6 naar de Apple Watch Series 3 en nieuwer. Later volgde de update ook voor de Series 1 en 2. Deze versie bracht enkele grotere functies naar Apple’s horloge. Met watchOS 6.1.2 is het helaas wat minder spannend. We hebben namelijk alleen te maken met bugfixes.



De update was wel dermate groot dat er watchOS 6.1.2 beta’s zijn vrijgegeven door Apple. Alle veranderingen zitten onder de motorkap, dus als gebruiker zal het niet heel erg opvallen. Apple brengt vaker tussentijds updates uit met probleemoplossingen in plaats van te wachten tot de volgende grote update.

watchOS 6.1.2 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, hou je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan langer dan een uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het verplicht om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

