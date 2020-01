Google houdt altijd bij waar je bent geweest, als je daar toestemming voor hebt gegeven. Je kunt vervolgens een tijdlijn zien van bezochte plekken, zodat je weet waar je geweest bent. Je bereikt de vernieuwde tijdlijn via de drie streepjes linksboven. Vervolgens kies je Mijn tijdlijn. In plaats van een enkele dagweergave krijg je nu vier items bovenin het scherm: Plaatsen, Steden en Wereld zijn erbij gekomen. Plaatsen toont de winkels, restaurants en andere locaties waar je geweest bent. Dit is onderverdeeld in Winkelen, Luchthavens, Hotels en dergelijke.



Bij Steden zie je bezochte steden, die je kunt sorteren op meest recent of alfabetisch. Dat geldt ook voor Wereld, waarbij je bezochte regio’s kunt zien. Je kunt dit bekijken op een kaart, of door de items bladeren. Je kunt zien hoe vaak je een bepaalde plaats hebt bezocht en dit vervolgens als bookmark opslaan of toevoegen aan lijsten. Dit kan handig zijn voor favoriete plekken waar je nog een keer naar terug wilt.

Wat Google betreft gaat het bij deze tijdlijn vooral om het terughalen van herinneringen en het delen van aanbevelingen met vrienden. Met de tijdlijn hoopt Google dat je je locatie nog vaker gaat delen. Had je de tijdlijn al? Dat kan, want Google is er eigenlijk vorige week al mee begonnen. De meeste gebruikers moeten ‘m nu hebben.

Het kan zijn dat jouw tijdlijn niet helemaal compleet is. Dat kan ermee te maken hebben dat je niet alle locatiedata met Google deelt. Je bepaalt zelf hoeveel data je met Google deelt door dit soort functies te gebruiken. Uiteraard heeft dit wel consequenties voor je privacy.