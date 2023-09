Clubhouse na de hype: nu als app voor audioberichten

Clubhouse was een hype toen mensen thuis zaten in de COVID-periode en behoefte hadden aan wat aanspraak. De hype rond Clubhouse was al snel voorbij, maar nu probeert de app zichzelf opnieuw uit te vinden met audioberichten.

Je nieuwe Clubhouse met vrienden

Clubhouse kwam eind 2020 opeens in het nieuws, met chatrooms waar je samen met anderen een soort live praatshow of podcast kon maken. Had je zin om eindeloos te kletsen over jouw liefhebberij, dan kon dat met gelijkgestemden. Het sloeg enorm aan, maar de interesse zakte ook net zo snel weer in toen de pandemie voorbij was en mensen weer met vrienden konden afspreken. Eerder dit jaar moest Clubhouse de helft van het personeel ontslaan en ging nadenken over een nieuwe insteek. Die is nu gevonden: Clubhouse 2.0 wordt een app waarmee je audio-groepsberichten kunt beluisteren.



De miljoenen gebruikers die Clubhouse had, zullen niet meer zo snel terugkomen. Daarbij speelt mee dat ook andere apps met live audiogesprekken aan de gang gingen: Twitter Spaces, Reddit Talk en Spotify Live waren rechtstreekse klonen van Clubhouse. De meeste zijn alweer verdwenen, ook omdat er moeilijk een verdienmodel aan te koppelen was.

Clubhouse is nu terug, met een nieuwe insteek die meer op een berichtenapp lijkt. Met de nieuwe groepschats kun je gesproken audio uploaden dat vervolgens wordt omgezet naar geschreven tekst. Het is dus een soort Instagram-verhaal, waarbij je met spraakberichten vertelt wat er in je hoofd omgaat. Vrienden kunnen dit beluisteren en erop reageren met een eigen spraakbericht, dat als tekst wordt getoond. Zo ontstaat er een soort collage van gesprekken. De Clubhouse-app is helemaal opnieuw ontworpen rond deze nieuwe opzet.

Chatrooms blijven bestaan

Bij het openen van de app zie je de berichten van je vrienden en kunt erop reageren. Bij de chats kun je instellen of je alleen vrienden wil zien, of ook vrienden-van-vrienden. De live chatrooms voor gesprekken blijven overigens bestaan in de Clubroom-app, maar om te zorgen dat mensen vaker terug gaan naar de app zijn er nu deze nieuwe functies bijgekomen.

Toch wordt getwijfeld of deze nieuwe insteek wel zal slagen. Je kunt met bestaande chatapps ook spraakberichten sturen, waaronder iMessage en WhatsApp. De makers van Clubhouse hebben er zelf ook twijfels over: “It’s a big bet, and we hope we’re right…” De nieuwe functies staan hier beschreven.