Apple heeft iOS 16.6.1 uitgebracht, waarin weer een paar problemen opgelost zijn. De update volgt kort na iOS 16.6 en is mogelijk de laatste update voordat later dit jaar iOS 17 verschijnt.

Na iOS 16.6 en alle andere bijbehorende updates voor iPad, Apple Watch, Apple TV en Mac, is het nu de beurt aan de opvolger. iOS 16.6.1 (en iPadOS 16.6.1) lost een actieve exploit op waarbij hackers een afbeelding met kwaadaardige code kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot het besturingssysteem.



De nieuwste iOS -update wordt momenteel uitgerold. Het kan daardoor even duren voordat de update voor jou zichtbaar is. Meestal rolt Apple de updates uit vanaf 19:00 Nederlandse tijd. Het heeft geen zin om in de reacties te melden dat je de update nog niet ziet. Zie ook ons artikel over iOS-installatieproblemen

iOS 16.6.1 beschikbaar

Apple geeft in de releasenotes vooral aan dat er beveiligingsproblemen zijn opgelost. Het gaat concreet om twee problemen, waar je verderop meer over kunt lezen. Nog niet bekend is of Apple ook de bug in Schermtijd heeft opgelost, waardoor kinderen eindeloos kunnen blijven spelen. Apple gaf aan op de hoogte te zijn van het probleem en met een oplossing te komen. Of deze update het probleem verhelpt, is nog even afwachten.

Bekijk ook Schermtijd-bug zorgt dat je kind eindeloos kan blijven spelen iOS en iPadOS hebben een bug, waardoor kinderen eenvoudig de limieten van Schermtijd kunnen omzeilen. Apple zou het probleem in mei hebben opgelost, maar het bestaat nog steeds.

Releasenotes iOS 16.6.1

Dit zijn de officiële releasenotes van iOS 16.6.1:

Deze update bevat belangrijke probleemoplossingen en beveiligingsupdates en wordt aanbevolen voor alle gebruikers. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina:

https://support.apple.com/kb/HT201222

Het gaat om de volgende twee beveilingsproblemen. De eerste is van toepassing op Image I/O, het raamwerk dat apps gebruiken om bestandsformaten van afbeeldingen te lezen:

Impact: Processing a maliciously crafted image may lead to arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: A buffer overflow issue was addressed with improved memory handling.

CVE-2023-41064: The Citizen Lab at The University of Torontoʼs Munk School

De andere kwetsbaarheid heeft betrekking op de Wallet-app en is door Apple zelf ontdekt:

Impact: A maliciously crafted attachment may result in arbitrary code execution. Apple is aware of a report that this issue may have been actively exploited.

Description: A validation issue was addressed with improved logic.

CVE-2023-41061: Apple

iOS 16.6.1 downloaden

Om iOS 16.6.1 te downloaden, doe je het volgende:

Ga op je iPhone of iPad naar Instellingen > Algemeen > Software-update. Wacht tot de update in beeld verschijnt. Tik op Download en installeer. Wacht tot je toestel opnieuw is opgestart en de installatie voltooid is.

Je kunt de update ook uitvoeren via je computer. Sluit daarvoor je iPhone of iPad met een kabel aan aan je Mac en open de Finder (of iTunes in macOS Mojave of ouder). Windows-gebruikers openen iTunes. Klik op je aangesloten apparaat en kies voor Zoek naar update. De update wordt vervolgens gedownload en daarna op je toestel geïnstalleerd.

Bekijk ook iPhone updaten: zo kun je de nieuwste iOS-versie installeren Hoe kun je de software op je iPhone bijwerken naar de nieuwste versie van iOS? In deze tip leggen we uit hoe de iPhone updaten werkt, met of zonder computer.

Gebruikte je een testversie en wil je geen beta’s meer ontvangen? Vergeet je niet af te melden voor het betaprogramma mocht je geen beta meer willen draaien.

Bekijk ook Zo kun je je afmelden voor de beta's van iOS, watchOS, macOS en tvOS Als je geen publieke betaversies van iOS, iPadOS, watchOS, macOS en tvOS meer wilt installeren, kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. In deze tip leggen we uit hoe je dit doet.

Waarom zie ik de update (nog) niet?

Het kan soms even duren voordat jij de update op jouw toestel te zien krijgt. Dat heeft ermee te maken dat Apple deze updates gefaseerd uitrolt. Hoe dit zit lees je in dit artikel: Dit is waarom het langer duurt voordat iOS-updates automatisch geïnstalleerd worden. Als het na een tijdje nog niet lukt om iOS te updaten, lees dan ons artikel over iOS-installatieproblemen.

Bekijk ook iOS-update installeren lukt niet: hoe los je dit op? Loop je tegen iOS installatieproblemen aan bij de nieuwste iOS-update? Verschijnt de nieuwste iOS-update niet op je iPhone? Wij helpen je op weg als iOS-updates downloaden en installeren niet lukt en als er andere problemen optreden.