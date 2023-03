De iOS 16.5 beta is in volle gang en dat betekent dat er ook weer nieuwe functies aan zitten te komen. Momenteel is de oogst nog wat matig, maar we hopen dat er in de loop van de tijd bij elke nieuwe beta wel weer wat iOS 16.5 functies bij zullen komen.

iOS 16.5 functies

Het duurt nog wel even totdat iOS 17 wordt aangekondigd en in de tussentijd heeft Apple nog wel wat verbeteringen voor iOS 16 liggen. Die zullen voor het eerst te testen zijn in de iOS 16.5 beta, die nu bij ontwikkelaars ligt. Hieruit kunnen we al goed afleiden wat de nieuwe functies zijn die binnenkort naar je iPhone komen. We lopen de belangrijkste vernieuwingen met je langs!

#1 Schermopnames maken met Siri

In de eerste beta van iOS 16.5 is het gemakkelijker geworden om schermopnames te maken. Voorheen moest je hiervoor naar het Bedieningspaneel, maar je kunt nu ook gebruik maken van de spraakassistent. Om een schermopname te maken met Siri zeg je: “Hé Siri, start een schermopname”. Er wordt vervolgens automatisch een schermopname gestart, die je na verloop van tijd ook weer kunt stoppen met Siri. Dt kan handig zijn als je je handen niet vrij hebt.

#2 Sport-tabblad in Apple News

Hier is er eentje die de meeste Nederlanders waarschijnlijk nooit zullen gebruiken. De Apple News-app krijgt een apart tabblad voor Sport. Je kunt hier je favoriete teams toevoegen en krijgt dan een persoonlijke feed met al je nieuws, uitslagen en hoogtepunten. Dit nieuwe tabblad betekent overigens wel dat er elders ruimte moest worden gemaakt. De tabbladen voor Search en Following zijn nu gefuseerd.

#3 Meerdere streams voor sport in de TV-app

Nog geen officiële functie die we kunnen testen, maar wel eentje die in de code van iOS 16.5 is opgedoken. Daarbij blijkt dat Apple van plan is om een multiview-weergave voor de TV-app mogelijk te maken. Daarbij kun je vier verschillende sportwedstrijden tegelijk zien. Het zou goed passen bij Apple’s ambitie om steeds meer sport aan te bieden, met bijvoorbeeld de MLS Season Pass, MLB Friday Night Baseball en (volgens geruchten) interesse om ook uitzendrechten te krijgen voor de Engelse Premier League en Nederlandse Eredivisie.

iOS 16.5 Beta 1 (20F5028e) changes 🧵: Sports “multi view” grid in Apple TV app with support for up to 4 streams. "Remove a game first to add a new one" pic.twitter.com/udBrWRGWFk — Steve Moser (@SteveMoser) March 29, 2023

Verwijzingen in de code werden ontdekt door Steve Moser. Eerder waren er ook al aanwijzingen in de code te vinden, maar het zijn er nu zoveel dat een release nabij lijkt. Ook blijkt nu dat het vooral is gericht op sport. Bij het kijken naar sport in de TV-app krijg je de vraag of je schermvullend (full screen) wil kijken of de multiview-weergave te zien wil krijgen. Het maximum is daarbij vier. Probeer je nog een vijfde sportuitzending toe te voegen, dan krijg je een foutmelding. Sommige apps van derden bieden al picture-in-picture voor vier sportwedstrijden tegelijk, zoals die van het Amerikaanse ESPN.

Apple heeft de plannen nog niet officieel aangekondigd en het zou uitgesteld kunnen worden als één van de hoogtepunten in iOS 17 en tvOS 17.

Wanneer komt iOS 16.5?

iOS 16.5 wordt de eerstvolgende grote update voor iOS en wordt verwacht in mei of juni van dit jaar. De betarondes zijn begonnen op 28 maart en meestal brengt Apple wel vijf tot zes beta’s uit tot de officiële release. Het kan dus nog wel even duren voordat je deze nieuwe functies van iOS 16.5 kunt gebruiken. Ter vergelijking: vorig jaar verscheen iOS 15.5 in mei, nog voordat WWDC van start ging.

Wil je nu alvast deze iOS 16.5 functies proberen, dan moet je meedoen aan het betaprogramma. Dit kan als ontwikkelaar of als publieke tester. In beide gevallen heb je geen betaprofiel meer nodig, maar kun je via Instellingen > Algemeen > Bèta-updates aangeven dat je wilt meedoen met de beta. Je krijgt dan de eerstvolgende beta geïnstalleerd, zodra deze beschikbaar komt. Je moet je hiervoor aanmelden als publieke betatester. Ontwikkelaars moeten het Apple ID gebruiken waarmee ze deelnemen aan Apple’s Developer Program. Omdat Apple geen betaprofielen meer gebruikt maakt het niet uit of je voorheen ontwikkelaarsbeta’s of publieke beta’s hebt getest.