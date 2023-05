Apple heeft vlak voordat WWDC begint een bekende geruchtenlekker in de kraag gevat. Dit werd gedaan door bewust foute informatie te verspreiden. De zus van de geruchtenlekker, die bij Apple werkte, is per direct ontslagen.

De afgelopen maanden doken regelmatig op Twitter geruchten op van een zekere @analyst941. Deze leaker wist opmerkelijk veel details over aanstaande software-release bij Apple en had ook over iOS 17 en watchOS 10 van alles te vertellen. Deze geruchtenlekker kwam eerder in het nieuws met een spectaculaire onthulling, namelijk de komst van het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro. Dit was een functie die tot dan toe zorgvuldig geheim was gehouden. Vandaag, woensdagmiddag, werd het account van @analyst941 echter plotseling offline gehaald en we weten ook waarom. Apple heeft bewust foute informatie verspreid om de bron te achterhalen.



Na de onthulling van het Dynamic Island hield de geruchtenlekker zich een tijdje stil en kwam daarna terug met een enorme hoeveelheid informatie over iOS 17 en watchOS 10 , waaronder verbeteringen in de Wallet- en Gezondheid-app en een compleet nieuwe interface in watchOS 10 . En dat is vreemd, want in het verleden lukte het Apple erg goed om nieuwe softwarefuncties geheim te houden, op een paar uitzonderingen na.

Kortgeleden voorspelde @analyst941 dat Final Cut Pro in 2024 naar de iPad komt, gevolgd door Logic Pro in 2025. Dit bleek valse informatie te zijn: in werkelijkheid komen beide apps al in mei 2023 uit. Door verschillende combinaties van de geplande launch aan verschillende medewerkers te communiceren, kon Apple achterhalen waar het lek zat.

Zus gaf informatie door

@analyst941 had eerder verklapt, dat hij zijn informatie kreeg via een broer of zus die bij Apple werkte. Deze medewerker maakte deel uit van Apple’s softwareteam dat direct met topman Craig Federighi samenwerkt. Die onthulling was niet zo verstandig en maakte het vinden van de boosdoener een stuk gemakkelijker.

In een bericht op het MacRumors-forum heeft Analyst941 nu een afscheidsbericht geschreven, waarin hij (of zij) uitlegt hoe het allemaal mis kon gaan. Apple had de jaartallen 2024 en 2025 bewust verteld aan de betreffende medewerker, terwijl collega’s een heel andere combinatie van jaartallen te horen kregen. Het lek bleek de zus van Analyst941 te zijn, die per direct werd ontslagen. De twee vrezen nu dat Apple juridische actie gaat ondernemen.

Eén persoon heeft Apple nog niet kunnen betrappen op een bron: Mark Gurman van Bloomberg. Hij sprak ook over soortgelijke vernieuwingen in iOS 17 en watchOS 10, maar van wie hij de info krijgt is tot nu toe onbekend.