Welke sonate is dit ook alweer? En het melodietje uit de STER-reclame klinkt wel erg bekend... wat is het? Als je door de komst van Apple Music Classical geïnteresseerd bent geraakt in klassieke muziek, kan Shazam je nu helpen.

Shazam gaat klassiek

De Shazam-app, die in 2018 in handen kwam van door Apple, kan nu ook klassieke muziek herkennen. Apple betaalde er naar verluidt $400 miljoen voor en heeft de technologie van Shazam inmiddels ingebouwd in eigen diensten, zoals Siri. Klassieke muziek herkennen deed Shazam overigens al langer. Wat vooral nieuw is, is dat je na het herkennen van een klassiek werk meteen kunt doorklikken naar Apple Music Classical. Daarvoor tik je op het menu-icoon en kies je ‘Open in Klassiek’. Je kunt dan meteen het hele muziekstuk beluisteren of meer van dezelfde componist ontdekken in de Klassiek-app.



Je kunt klassieke werken nu vanuit Shazam openen in Apple Music Classical. Shazam of zoek het werk, tik op het menu-icoon op de nummerpagina en kies ‘Open in Classical’. apple.co/ShazamClassical

Ben je geen Apple Music -abonnee, dan kun je alleen een preview van een paar seconden beluisteren en probeert Apple je over te halen om betalend lid te worden. Apple Music Classical ging in maart van start en biedt meer dan 5 miljoen klassieke muziekstukken. Je kunt er gratis gebruik van maken als je Apple Music-abonnee bent. Voor het herkennen van klassieke muziek heb je versie 15.33 van de Shazam-app nodig. Daarin staat beschreven in de releasenotes:

Het getoonde linkje gaat overigens naar een willekeurig nummer, een klassieke interpretatie van ‘If I Ain’t Got You’ door het Vitamin String Quartet.