Zo heel verrassend is het niet dat iOS 16.5 in de week van 15 mei uitkomt: nu de beta’s van iOS 16.5 elkaar sneller opvolgen was de kans groot dat de release aanstaande is. De nieuwe Pride-wallpaper en de bijbehorende wijzerplaat voor de Apple Watch zijn in deze update aanwezig. Ze vereisen respectievelijk iOS 16.5 en watchOS 9.5, zo blijkt uit het persbericht.



iOS 16.5 bevat verder nog twee kleine maar nuttige verbeteringen voor de iPhone , namelijk de mogelijkheid om een schermopname met Siri te maken en een tabblad Sport in de Apple News-app . Dat laatste is alleen interessant voor Amerikanen en andere landen waar de dienst actief is. Hieruit blijkt wel dat iOS 16.5 een relatief kleine update is in vergelijking met de vorige, iOS 16.4. Daarin vond je onder andere pushberichten voor websites en nieuwe emoji.

De echte aandacht is gericht op wat er over minder dan een maand wordt aangekondigd, want dan staan iOS 17, watchOS 10 en de andere updates op het programma tijdens WWDC 2023.

Samengevat, dit zijn de aanstaande iOS 16.5 functies:

Pride-wallpaper 2023, passend bij het nieuwe bandje dat op 23 mei uitkomt.

Schermopnames met Siri maken.

Sport-tabblad in de Apple News-app.

Nieuwe Matter-apparaten in HomeKit.