Overname T-Mobile en Tele2: wat verandert er voor jou?

De roze kleur blijft en ook voor de rest verandert er niets voor de klanten, zegt T-Mobile. De huidige merken T-Mobile, Tele2, Ben en Simpel blijven bestaan. Alleen de eigenaren wisselen: van Deutsche Telekom en het Zweedse Tele2 naar twee investeringsbedrijven, Apax en Warburg Pincus. Doel van de overname is om verder te groeien in klanten en marktaandeel. Over meer winst maken wordt niet gesproken, maar dat zou gezien de nieuwe eigenaren niet vergezocht zijn. Vooral Warburg Pincus staat bekend als een groei-investeerder, die aanstuurt op steeds betere cijfers. In het persbericht wordt dan ook benadrukt dat een “volgende groeifase” is aangebroken. De overname moet nog wel goedgekeurd worden, onder andere door de ondernemingsraad en externe toezichthouders. Voor het einde van het jaar moet alles rond zijn, verwachten de partijen.



Deutsche Telekom kondigde eerder dit jaar aan de Nederlandse tak van T-Mobile te willen verkopen. Onder andere Reliance (India) bleek geïnteresseerd, maar hapte uiteindelijk niet toe. Zelf was T-Mobile ook regelmatig op het overnamepad. In 2020 namen ze Simpel over en al in 2017 werd Tele2 toegevoegd aan het concern.

“T-Mobile zal onder de nieuwe eigenaar haar koers als uitdager op de Nederlandse telecommunicatiemarkt voortzetten”, is te lezen in het persbericht. T-Mobile biedt in Nederland zowel vast als mobiel internet aan. De nieuwe eigenaar Apax wil vooral het aantal glasvezelklanten uitbreiden. Apax is al eigenaar van Wehkamp maar werd jaren geleden vooral bekend door de overname van krantenbedrijf PCM (later Persgroep Nederland, nu DPG Media).

Nieuwe eigenaar houdt snellere 5G tegen

Het duo Apax en Warburg Pincus heeft al belangen in de communicatiemarkt: ze zijn mede-eigenaar van Inmarsat, aanbieder van satellietcommunicatie. De schotels van dit bedrijf in het Friese Burum staan momenteel de uitrol van 5G op de 3,5GHz-band in de weg. Ze worden gebruikt voor noodoproepen van de internationale lucht- en zeevaart en door de AIVD en MIVD. Omdat dezelfde 3,5 GHz-frequentie wordt gebruikt als het 5G-netwerk kan dat voor storingen zorgen. Het kabinet wil dat de schotels naar het buitenland verhuizen, maar de rechter bepaalde in juni 2021 dat ze mogen blijven staan. Daardoor wordt de uitrol van de snellere 3,5G Hz-frequentie voor 5G vertraagd.