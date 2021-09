Logitech MX Keys Mini

Twee jaar geleden verscheen de Logitech MX Keys (review), ook in een speciale variant voor de Mac. Dit draadloze toetsenbord heeft als handigheidje dat de verlichting zich automatisch aanpast aan het omgevingslicht. Loop je naar je bureau, dan merkt de bewegingssensor dat en schakelt de verlichting weer aan. Best handig, maar niet iedereen zit te wachten op een groot toetsenbord met nummerblok. Het lijkt er nu op dat er een nieuwe Logitech MX Keys Mini in aantocht is. Bij een Duitse prijsvergelijker zijn foto’s opgedoken, maar de prijs is nog niet gelekt.



Het gaat om een compactere variant van de MX Keys, die qua formaat vergelijkbaar is met Apple’s aluminium Magic Keyboard. Er zit geen nummerblok op, maar er is wel gedacht aan speciale Mac -toetsen. De automatische achtergrondverlichting is ook aanwezig en opladen doe je via de usb-c-poort. Logitech maakt het mogelijk om makkelijk tussen verschillende computers te wisselen – iets wat Apple met de nog aanstaande functie Universal Control ook voor ogen heeft.

Koppelen doe je ook bij dit model via Bluetooth of optioneel met de Unifying-ontvanger. Er is wel een verschil met de grotere variant. Uiteraard ontbreekt het nummerblok, maar ook enkele snelkoppelingen

Waar de MX Keys zowel op Mac- als op Windows-pc’s kan worden gebruikt, heeft de fabrikant in 2020 een nieuwe variant uitgebracht die speciaal op Apple-systemen is gericht. Nu ziet het er naar uit dat er binnenkort een nieuw MX Keys-bord wordt uitgebracht; er zijn namelijk foto’s opgedoken van een tenkeyless uitvoering.

Gezien het compacte formaat, zijn er wel enkele concessies gedaan: de koppelingstoetsen zijn gebonden aan de F1-, F2- en F3-toetsen, waardoor enkele opties op het gebied van snelkoppelingen wegvallen. Daarnaast zijn zowel de escape-knop als de pijltjestoetsen en spatiebalk kleiner gemaakt.

Om een indruk te krijgen van de prijs: de huidige MX Keys kost rond de 100 euro en we verwachten dat dit nieuwe model een stuk goedkoper zal zijn, ruim onder de prijs van het Magic Keyboard.