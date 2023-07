Beveiliging van je iPhone: het is vaak een 'moetje' en niet iets waar je nou snel enthousiast van wordt. Totdat je dit nieuwe filmpje met 'The Underdogs' ziet, waarin mensen ook een gloednieuw Apple-product menen te hebben ontdekt.

In het spotje ‘Swiped’ zien we een designteam, dat op het punt staat om een belangrijke presentatie te geven. Het probleem is alleen dat de MacBook Air waarop de presentatie staat net is gestolen. Wat volgt is een wilde rit door de stad, waarbij diverse beveiligingsfuncties van Apple aan bod komen, zoals een melding als je iets hebt achtergelaten, het volgen van de locatie van de MacBook, Secure Enclave, Touch ID, passkeys en end-to-end encryptie. “Deze MacBook is beter beveiligd dan Area 51”, zegt een medewerker van een computershop, waar de dieven de MacBook aan willen verkopen. Ze raken de gestolen MacBook dan ook aan de straatstenen niet kwijt. Of de gestolen MacBook weer op tijd terug komt voordat ‘ie door IT-beheer wordt gewist? Daarvoor moet je het 8 minuten durende filmpje vooral zelf even kijken.



Apple maakte eerder al een reclamefilmpje met ‘The Underdogs’. Daarbij ging het om thuiswerken en nu is het opnieuw ‘ Apple at Work’-gerelateerd. Behalve de beveiligingsfuncties krijgen we ook Siri , FaceTime met een groep, Apple Kaarten CarPlay , Keynote, Niet Storen, beheer op afstand en talloze andere Apple-diensten te zien. Wie tijd te veel heeft kan ze allemaal gaan tellen:

Heb je weinig tijd, dan kun je alsnog meedoen aan een andere speurtocht, namelijk rondom de vraag: is dit de cameo van een nieuw Apple-product? Na ongeveer 2:00 minuten is een vrouw op de fiets te zien, die een opvallende Apple Watch met vlak scherm draagt. Het is geen Apple Watch Ultra, want daarvoor is ‘ie te klein. En hij lijkt gemaakt van roestvrij staal in plaats van titanium. Wij gokken erop dat Apple nooit op deze manier een nieuw product zou laten uitlekken, maar het houdt het internet in ieder geval weer even bezig.

Overigens laat het filmpje een paar flaters zien, die jou natuurlijk nóóit zouden overkomen. Wie laat er nou een MacBook onbeheerd achter? En hoe kan het dat maar één teamlid deze extreem belangrijke presentatie lokaal op een MacBook heeft staan? Zelf de achtervolging inzetten om een gestolen MacBook terug te halen? De politie raadt het niet aan. Maar het is een leuke manier om al die belangrijke beveiligingsfuncties eens op een luchtige manier opgesomd te zien.