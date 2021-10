Volgens Mark Gurman van Bloomberg is Apple nog steeds van plan om de M1X MacBook Pro in oktober uit te brengen. Ze hebben een snellere chip en verbeterde performance.

M1X MacBook Pro komt in oktober’

Of Gurman het juist heeft zullen we snel genoeg weten. Dat er MacBook Pro’s met M1X-chip aan zitten te komen is vrijwel zeker. Apple zou ook een oktober-event willen organiseren, denkt Gurman, als vervolg op het California Streaming-event van vorige maand. Er staan nog genoeg producten op de rol die Apple daarbij kan aankondigen. De MacBook Pro zal waarschijnlijk de ster van de show zijn.



Daarnaast komt er een high-end Mac mini , maar over de releasedatum is Gurman nog niet zo zeker. Wel benadrukt hij dat Apple meestal in oktober nieuwe Macs uitbrengt, dus het is goed mogelijk dat ook de mini nog deze maand komt. Vorig jaar hield Apple een Mac -event in november, maar dat had wellicht te maken met allerlei verschuivingen door de pandemie. Normaal is oktober altijd dé Mac -maand.

Twee varianten van M1X-chip

Gurman denkt dat er twee varianten van de M1X zijn ontwikkeld, als krachtiger versies van de M1-chip. Ze zijn bedoeld voor de meer grafische intense en professioneel gerichte taken. Beide M1X-varianten hebben een 10-core CPU met 8 performance- en 2 efficiency-kernen. Het verschil zit ‘m in de GPU, die met 16 of 32 cores leverbaar zal zijn.

Apple heeft vorige maand al de iPhone 13, Apple Watch Series 7, nieuwe iPad en een zesde generatie iPad mini aangekondigd. We zitten nog te wachten op een releasedatum voor de Watch, nieuwe AirPods en natuurlijk de aanstaande Macs. De MacBook Pro zal waarschijnlijk in 14- en 16-inch formaat verkrijgbaar zijn, mogelijk voorzien van mini-led-display, een nieuw ontworpen behuizing zonder Touch Bar en diverse poorten: sd, hdmi en MagSafe.

Wil je meer weten over onze MacBook Pro 2021 verwachtingen, lees dan de round-up. Of bekijk wat een mogelijk oktober-event in petto zal hebben.