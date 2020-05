Zit je iPhone vol met oude podcastafleveringen? In de Podcasts-app van Apple kun je instellen op welke podcasts je je wilt abonneren, welke afleveringen automatisch gedownload moeten worden en hoe je beluisterde afleveringen weer opruimt. In deze tip lees je hoe je dit allemaal instelt.

Podcasts beheren in de Podcasts-app

Apple heeft een eigen Podcasts-app waarmee je podcasts en radioshows kunt beluisteren. Je bepaalt zelf welke podcast-shows je luistert – bijvoorbeeld de iCulture Podcast! Ongemerkt kan de hoeveelheid opslagruimte op je iPhone die podcasts in beslag nemen enorm toenemen. Daarom heeft het zin om regelmatig te kijken op welke podcasts je geabonneerd bent en of je oude afleveringen nog wilt bewaren.



Je bepaalt zelf of je gebruik maakt van de officiële Podcasts-app, of dat je een van de vele andere podcast-apps voor iOS gebruikt, bijvoorbeeld Overcast. Het is zelfs mogelijk om podcasts op je Apple Watch te luisteren! Ook daarbij heb je de keuze uit de officiële Apple Watch-app of een van de apps van derden.

In Apple’s Podcasts-app kun je je abonneren op podcasts en aangeven welke afleveringen (episodes) je wilt downloaden. Maar je hebt daarbij helaas weinig zicht op het geheugengebruik, waardoor je iPhone ongemerkt vol kan raken met shows die je al hebt beluisterd hebt. Daar gaan we in deze tip iets aan doen!

Podcasts opzeggen

Eerst gaan we kijken op welke podcasts je je zoal hebt geabonneerd en of het misschien tijd is om een aantal shows op te ruimen.

Ga in de Podcasts-app naar het tabblad Bibliotheek. Tik op Programma’s > Wijzig. Je kunt de podcasts waar je niet meer op geabonneerd wilt zijn nu gemakkelijk met het stopbord verwijderen. Tik op Gereed.

Je kunt ook podcasts opzeggen door erop te tikken en Zeg abonnement op kiezen.

Podcast-aflevering verwijderen

Je kunt ook losse afleveringen van podcasts verwijderen:

Ga naar Bibliotheek > Afleveringen. Veeg over de aflevering en kies Verwijder.

Je kunt ook de aflevering openen, op de drie puntjes tikken en vervolgens Verwijder kiezen.

Instellen welke podcasts je bewaart

Je kunt zelf kiezen hoeveel afleveringen van een podcast je bewaart. Dit doe je als volgt:

Open in de Podcasts-app de gewenste podcast. Tik op de drie bolletjes. Kies Instellingen. Tik op Bewaar alleen de meest recente. Kies het gewenste aantal afleveringen (2, 3, 5 of 10 meest recente) of de tijdsperiode (1 dag, 1 week, 2 weken of 1 maand). Alle andere afleveringen worden nu gewist.

Je kunt ook kiezen voor Aangepaste instellingen. Daarbij kun je bijvoorbeeld aangeven dat je alleen nieuwe afleveringen wilt downloaden (of alle niet-afgespeelde), hoeveel afleveringen je wilt bewaren en of afleveringen automatisch moeten worden verwijderd. Hoe meer je bewaard, hoe meer opslag de podcasts op je toestel in beslag nemen.

Hoeveel ruimte nemen podcasts in?

Hoeveel ruimte nemen de podcasts eigenlijk in beslag op je toestel? Dat kun je gemakkelijk zelf achterhalen:

Ga naar Instellingen > Algemeen > iPhone-opslag. Wacht tot de lijst met apps geladen is. Tik op Podcasts om te zien hoeveel ruimte de app en de verschillende afleveringen innemen. Grote afleveringen kun je meteen verwijderen door op Wijzig te tikken. Met het stopbord verwijder je de aflevering.

We hebben een algemene tip over de vraag hoeveel ruimte apps in beslag nemen op je iPhone.

Nog meer instellingen voor podcasts

In Instellingen > Podcasts vind je nog meer instellingen voor de Podcasts-app. Je vindt hier bijvoorbeeld de optie om nieuwe podcastafleveringen alleen te downloaden indien je met Wi-Fi verbonden bent. Als je dus data wil besparen, zet je de schakelaar bij Alleen downloaden via Wi-Fi aan.

