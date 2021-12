The Smart Ones #12: Hey Siri, wat doe je met mijn data?

In aflevering 12 van The Smart Ones praten we over Siri, Google Assistent en Amazon Alexa. Oftewel, de grote stemassistenten. Wat is hun rol nu en in de toekomst?

De twaalfde aflevering van The Smart Ones staat online. In de podcast van BNR, iCulture en Androidworld praten we elke week over ontwikkelingen in tech, met vaste rubrieken zoals het nieuws van de week, de review en een thema, waar we wat dieper op in gaan.

#12: Hey Siri, wat doe je met mijn data?

Voice-assistenten zoals Siri, Google Assistant en Alexa spelen een steeds grotere rol in het leven van de techgebruiker. Maar naast antwoorden, leveren de diensten ook veel vragen op. Wat doen de bedrijven met je data, wat zijn nu de beste toepassingen en wat heeft de toekomst in het verschiet?

Deze week neemt iCulture-redacteur Benjamin Kuijken (@BenjaminRK) de rol over van Gonny van der Zwaag.



Hier kun je The Smart Ones beluisteren

The Smart Ones is de podcast van BNR, Androidworld en iCulture. Elke week nieuws, reviews en antwoord op de belangrijkste vragen op het gebied van smartphones, wearables en alle aanverwante techzaken. Met Connor Clerx ( @connorclerx , BNR), Gonny van der Zwaag ( @gonny , iCulture) en Dimitry Vleugel ( @dim , Androidworld).

Deze podcast is te beluisteren in je favoriete podcastspeler, zoek op ‘The Smart Ones’.

The Smart Ones is een initiatief van BNR, iCulture en Androidworld en wordt mogelijk gemaakt door BLOX. Download nu de gratis app, gebruik vouchercode ICULTURE en krijg als nieuwe gebruiker direct 10 euro cadeau!