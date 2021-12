The Smart Ones #11: Komt er nog een killer app?

In aflevering 11 van The Smart Ones praten we over apps, met speciale gast Jordi Bruin.

De elfde aflevering van The Smart Ones staat online. In de podcast van BNR, iCulture en Androidworld praten we elke week over ontwikkelingen in tech, met vaste rubrieken zoals het nieuws van de week, de review en een thema, waar we wat dieper op in gaan.

#11: Komt er nog een killer app?

Smartphones lijken steeds meer op elkaar, en zijn eigenlijk steeds minder belangrijk, hebben we al vaker geconcludeerd. Het gaat om wat er óp je smartphone staat. Maar ook daar lijkt de glans er een beetje af, want zeg nou zelf, wanneer heb jij voor het laatst een echte killer app gezien?

Dit en meer bespreken we met speciale gast Jordi Bruin (@jordibruin), onafhankelijke ontwikkelaar voor Mac en iOS. Wat staat er op zijn homescreen en wanneer komt er weer een briljante innovatie?



