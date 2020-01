Podcasts luisteren wordt steeds populairder. Op de Mac vind je standaard een Podcasts-app van Apple, maar er zijn ook apps van derden. In deze gids leggen we uit hoe deze werkt en welke alternatieven je hebt.

We kennen de Podcasts-app voor iPhone al een tijdje. Sinds macOS Catalina heeft Apple ook een speciale Podcasts-app voor Mac, zodat je een vaste plek hebt om naar je favoriete podcasts te luisteren. Voorheen zat dit verwerkt in iTunes. We leggen uit hoe de Podcasts-app op de Mac werkt en welke alternatieven je hebt.

Podcasts voor Mac gebruiken

Om de Podcasts-app voor Mac te kunnen gebruiken heb je eerst macOS Catalina of nieuwer nodig. Sinds deze grote update voor de Mac is iTunes namelijk opgesplitst in drie apps: Muziek, TV en Podcasts. Je herkent Podcasts aan het ronde paarse icoontje met een witte illustratie.

Podcasts vinden op de Mac

Ben je helemaal nieuw? Dan moet je eerst op zoek naar een leuke podcast. Gelukkig zijn er inmiddels zoveel soorten dat er vast wel iets voor jou is. Er zijn serieuze podcasts over het nieuws, maar ook grappige podcasts. Misschien wil je wel een leuke podcast over Apple luisteren. Dat kan met de iCulture Podcast!

Bekijk ook iCulture podcast: zo luister je naar onze podcast Wil je niet alleen lezen over ontwikkelingen rondom Apple, maar wil je het ook in onze eigen bewoordingen horen? Dat kan vanaf nu, want we zijn gestart met de iCulture podcast! Minimaal twee keer per maand verschijnt er een nieuwe aflevering, afwisselend met interviews en een bespreking van het nieuws.

Om te zoeken naar een podcast open je natuurlijk eerst de app. Deze vind je in de Apps-map in Finder. In de linkerkolom zie je twee snelkoppelingen: Ontdekken en Hitlijsten. Bij de eerste worden veel podcasts gesorteerd op factoren zoals taal, genre en originaliteit. Dit wordt deels door Apple bepaald. Nieuwe podcasts krijgen hier een kans om beluisterd te worden, maar niet alles wat je ziet is daadwerkelijk populair. Klik op een albumhoes om alle afleveringen en beschrijvingen te bekijken.

Voor de populairste uitzendingen van het moment ga je naar het Hitlijsten-menu. Speelt er een televisieserie als Wie Is De Mol?, dan zullen podcasts die daarover gaan waarschijnlijk de hitlijsten halen. Van sommige podcasts is juist één specifieke aflevering erg populair, bijvoorbeeld als er een bijzondere gast is. Deze individuele populaire afleveringen vind je ook terug in dit menu. Ook hier kun je op de albumhoes klikken voor extra informatie.

Heb je van iemand gehoord over een podcast? Dan kun je de naam natuurlijk ook gewoon intypen in het zoekveld linksboven.

Podcast luisteren op de Mac

Heb je eenmaal een paar leuke podcasts toegevoegd aan je bibliotheek, dan wil je ze natuurlijk ook beluisteren. De app heeft enkele extra opties naast het gewoon afspelen van afleveringen.

Dubbelklik op een aflevering om te starten.

Gebruik de controleknoppen linksboven om vooruit en terug te spoelen.

Houd je cursor op een aflevering en klik op de drie puntjes om een aflevering toe te voegen aan de wachtrij.

Zoals je misschien al gemerkt hebt vind je bovenin de app enkele knoppen. Je kunt scrollen door afleveringen, maar ook streamen naar AirPlay-apparaten en het volume bedienen. Met het informatie-knopje helemaal rechtsboven krijg je meer informatie over de aflevering die je beluistert. Vaak wordt hier beschreven welke onderwerpen er behandeld worden of wie de gast is. Makers van podcasts schrijven dit zelf, dus het verschilt per podcast.

Podcasts beheren op de Mac

Het is belangrijk om orde te houden in je podcasts, zeker als je er een boel hebt. Hiervoor heeft Apple enkele menu’s ingebouwd in de linkerkolom:

Luister nu: een actueel overzicht met je laatst beluisterde afleveringen.

een actueel overzicht met je laatst beluisterde afleveringen. Onlangs bijgewerkt: zie op volgorde welk van jouw abonnementen het laatst een nieuwe aflevering heeft gekregen.

zie op volgorde welk van jouw abonnementen het laatst een nieuwe aflevering heeft gekregen. Programma’s: al je abonnementen op alfabetische volgorde.

al je abonnementen op alfabetische volgorde. Afleveringen: alle afleveringen van al je abonnementen gesorteerd op uitgavedatum.

alle afleveringen van al je abonnementen gesorteerd op uitgavedatum. Gedownload: alles wat je lokaal hebt opgeslagen. Handig voor in het vliegtuig, bijvoorbeeld.

Welk van deze menu’s jij het fijnst vindt is natuurlijk een persoonlijke afweging. Wil je altijd strakke orde, of mag het variëren en laat je het over aan de app?

Met de knop waar drie puntjes op zijn afgebeeld kun je per podcast of aflevering kiezen wat je ermee wil doen. Zo kun je iets verwijderen uit je bibliotheek, toevoegen aan de wachtrij, je abonnement opzeggen en meer. De opties zijn afhankelijk van of je op een podcast of specifieke aflevering klikt.

Instellingen Podcasts voor Mac

Zoals veel apps op de Mac heeft ook Podcasts een apart venster met instellingen. Hier kun je je voorkeuren aangeven voor tijdens het luisteren van podcasts. Je kunt op twee manieren bij de instellingen komen:

Druk op de toetsen Command + komma.

Je kunt ook linksboven op Podcasts klikken en vervolgens op Voorkeuren.

In dit nieuw geopende venster vind je drie tabbladen: Algemeen, Afspelen en Geavanceerd. Kijk hier gerust even rond en bepaal voor jezelf welke voorkeuren handig zijn voor jou. Je kunt bijvoorbeeld instellen hoe ver je achteruit en vooruit wil spoelen met de controleknoppen. Ook stel je in of en zo ja hoevaak afleveringen gedownload moeten worden.

Alternatieven voor Apple Podcasts op de Mac

Vind je de Podcasts-app van Apple niet fijn of uitgebreid genoeg? Probeer dan eens een alternatief, want Apple is natuurlijk niet de enige met een eigen app. Wij zetten hieronder een paar degelijke alternatieven voor je op een rij.

Pocket Casts

Deze app heeft een duidelijke interface. Geen poespas met animaties en moeilijke knoppen, maar een duidelijke speler verdeeld in twee kolommen. Links vind je al je opgeslagen podcasts. Rechts staan alle afleveringen van de podcast die je op dit moment geopend hebt. Onderin vind je een grote audiospeler waar je in kunt scrollen, terugspoelen en vooruitspoelen.

Een optie die Apple niet biedt is het versneld afspelen van podcasts. Veel mensen vinden dat fijn als er heel lang over niks gepraat wordt, maar je het wel mee wil krijgen. Anderzijds praten sommige mensen erg snel, dus dan is het fijn dat je diegene op een lager pitje kunt zetten. De podcasts in het ontdekken-overzicht worden overigens gecureerd door de makers van Pocket Casts.

Je kunt Pocket Casts gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.

Moon FM

Moon FM is een strak ontworpen speler die je eenvoudig uit de Mac App Store haalt. Per aflevering krijg je een mooie weergave van de beschrijving, maar eigenlijk ziet de hele app er wel goed uit. Dat komt mede door het stijlvolle donkere thema.

Een voordeel van Moon FM is dat je naast de afspeelsnelheid ook de equalizer kunt aanpassen. Heb je geen verstand van geluidsinstellingen, kies dan voor een vooraf gemaakte instelling. Zo haal je ook als leek het beste uit je podcast. Net als andere apps biedt Moon FM ook gecureerde podcasts. De app kost geld, maar is een mooie toevoeging aan je app-folder.

Downcast

Qua design is Downcast niet moeders mooiste, maar de app is wel lekker duidelijk. In de kolommen vind je grote knoppen en worden afleveringen goed van elkaar gescheiden. De app heeft ondersteuning voor timestamps. Deze moeten worden gemaakt door de podcastmaker. Je kunt ermee makkelijk van onderwerp naar onderwerp ‘zappen’ als je alleen specifieke delen wil beluisteren.

Downcast laat je podcasts downloaden om ze overal te kunnen luisteren. Heb je de app ook op je iPhone? Dan worden je abonnementen makkelijk gesynchroniseerd. Zo luister je eerst op je Mac en ga je door op je iPhone, of andersom.

PodcastMenu voor Overcast-gebruikers

Gebruik jij Overcast om je podcasts te luisteren? Probeer dan eens PodcastMenu. Dit is een onofficiële app die podcasts afspeelt vanuit de menubalk van je Mac. Een voordeel ten opzichte van de webplayer van Overcast is dat je de controle beter in handen hebt. Je kunt je toetsenbord gebruiken om te pauzeren en te scrollen. Verder is het door het compacte ontwerp ook snel weer uit de weg.

Je kunt PodcastMenu gratis downloaden op GitHub.

Met deze gids word je nog eens een echte podcastmaestro. Anders wel met een van de alternatieven! Wil je ook leren hoe Podcasts voor iPhone werkt? Lees dan onze aparte gids.