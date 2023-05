Ben je gek op Apple, is een digitale lifestyle helemaal jouw ding en verdiep je je graag in de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van tech? Als je op al deze vragen ja kunt antwoorden en ook nog een vlotte schrijfstijl hebt, dan maken we graag kennis!

Er zijn maar weinig werkplekken waar je de hele dag bezig kunt zijn met jouw favoriete merk: Apple! Als redacteur van iCulture volg je alle ontwikkelingen rondom Apple (en verwante merken) op de voet en krijg je de kans om elke dag met een ander onderwerp bezig te zijn. Eén ding weet je zeker: jouw artikelen worden gelezen en uitgeplozen! Je krijgt uiteraard ruim de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen.

NIEUWSREDACTEUR (FULLTIME OF PARTTIME)

Wat we echt belangrijk vinden:

Je bent Apple-gebruiker en gebruikt dagelijks een iPhone en Mac.

Je hebt diepgaande kennis van Apple en verwante tech-thema’s zoals smart home en digital lifestyle.

Je kunt snel schrijven met een vlotte pen, want ook technieuws gaat als een lopend vuurtje.

HBO of WO werk- en denkniveau.

Aantoonbare online schrijfervaring, liefst als webredacteur.

Je kan snel tot de kern van een onderwerp doordringen.

En dit beschouwen we als mooi meegenomen:

Je kunt je goed in de behoeften van onze doelgroep verplaatsen.

Je komt pro-actief met ideeën die aansluiten op de behoeften van onze lezers.

Je bent nooit uitgeleerd en wilt jezelf steeds verder verbeteren.

Je kijkt verder dan het schrijven van een nieuwsartikel, maar begrijpt ook hoe je content onder de aandacht van lezers kunt brengen.

We zijn op dit moment niet op zoek naar algemene tekstschrijvers op freelance-basis, maar zoeken echt iemand die gespecialiseerd is in tech.





Wat ga je doen bij iCulture?

Dagelijks bepaal je samen met je collega-redacteuren welke onderwerpen aan bod komen op onze website. Je schrijft deze artikelen zelfstandig.

Daarnaast hebben we een grote hoeveelheid tips, gidsen en andere “evergreen” content die regelmatig aangevuld en nieuw geschreven moeten worden. Ook dat ga jij doen, waarbij we uiteraard in overleg kijken welke onderwerpen het best bij jou passen.

Je krijgt de mogelijkheid om je te ontwikkelen op je vakgebied, bijvoorbeeld interviewen, reviewen, eindredactie, SEO, contentmarketing, projectplanning en meer.

Wat wij bieden:

Een afwisselende functie binnen het grootste Nederlandstalige platform voor Apple-gebruikers.

Een informele werksfeer met ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling.

Een prima salaris en met de mogelijkheid om thuis te werken na de inwerkperiode op ons kantoor in Amsterdam. Werktijden zijn in onderling overleg en afhankelijk van fulltime of parttime inzet.

Dit zijn wij

Hopelijk hoeven we ons niet meer voor te stellen; als je onze site volgt weet je natuurlijk allang wie we zijn. Maar voor de volledigheid, toch nog even dit: iCulture is de grootste Nederlandstalige website over alles rondom Apple. Van iPhone tot AirPods, we proberen onze lezers te helpen om het maximale uit hun Apple-producten te halen. We bestaan sinds 2006 en werken met een professionele redactie vanuit hartje Amsterdam. Dagelijks vind je op onze site nieuws, tips, reviews en uitlegartikelen. Omdat we met een relatief klein team werken kun je meteen vanaf het begin een waardevolle bijdrage leveren en verantwoordelijkheden naar je toe trekken.

Wat iCulture onderscheidt van andere nieuwssites is onze diepgaande kennis van Apple(-producten), onze snelle en vlotte berichtgeving en het feit dat we verder kijken dan het vluchtige nieuws. We leggen ook uit wat belangrijke ontwikkelingen voor Apple-gebruikers betekenen en proberen zaken in perspectief te plaatsen. iCulture kan ook een mooie opstap zijn naar een journalistieke baan in traditionele media; zo zijn onze voormalige medewerkers en freelancers nu werkzaam bij NRC, Telegraaf, Volkskrant, Financieel Dagblad, NU.nl en diverse andere nieuwsmerken.

Reageren?

Jij herkent jezelf helemaal in bovenstaande omschrijving? Dan komen we graag in contact met jou! Stuur je motivatie, links naar recente (web)publicaties en een link naar je LinkedIn-pagina en/of CV naar vacature@iculture.nl en je hoort snel van ons!