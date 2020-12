Tesla krijgt Apple Music-support

De Porsche Taycan was de eerste met ingebouwde Apple Music en het lijkt erop dat Tesla staat te trappelen om het ook te doen. Al jarenlang is de autofabrikant bezig om verschillende muziekdiensten in te bouwen via het display, waaronder Spotify. Ook Tidal is op komst, heeft CEO Elon Musk onlangs beloofd tijdens de Battery Day-aankondigingen. Maar er komt nog meer bij. Een hacker heeft aanwijzingen gevonden dat Tesla ook van plan is om Apple Music, Amazon Music en de luisterboekendienst Audible toe te voegen.



De meeste automakers kiezen ervoor om via Apple CarPlay en Android Auto muziek af te spelen in de auto. Tesla gaat een stap veder door het te integreren. Bij het bekijken van de verschillende mediabronnen ontdekte de hacker allerlei nieuwe opties, ook al werken ze nu nog niet. Tesla-rijders kunnen hun account koppelen met deze diensten en vervolgens afspelen via de interface van de auto, zonder dat je een telefoon nodig hebt die via Bluetooth verbonden is. Wanneer het beschikbaar is, is nog even afwachten. De werkzaamheden aan Tidal zouden het verst gevorderd zijn. Het is te vinden in software-update 2020.48.26. Naast een icoontje met een radiosymbool staat de tekst ‘Apple’.

they's been working on it for quite some time

it's a bit of a stub now so who knows when it actually comes, the tidal is the next one I think because it actually started to get things populated. pic.twitter.com/du3TG1QYRX — green (@greentheonly) December 27, 2020

Omdat er nu heel wat mediadiensten bij zijn gekomen heeft Tesla onlangs een software-update uitgebracht waarmee je mediabronnen weer kunt verbergen. Je ziet dan alleen de diensten die je daadwerkelijk gebruikt.

Apple en Tesla zijn niet de beste vrienden, ook al hebben beide merken dezelfde aantrekkingskracht. Elon Musk noemde Apple ooit een “graveyard” voor afgedankte medewerkers van Tesla.