iCulture Vandaag: dit was dinsdag 13 december 2022

In een paar Europese landen kan de vlag uit: zij hebben eindelijk iets aan de satellietfunctie in de iPhone 14. Glijd je uit op de rotsachtige kliffen van Ierland, val je uit een boom in het Zwarte Woud of krijg je een hagelsteen ter grootte van een voetbal op je hoofd in Engeland en heb je dringend hulp nodig, dan heb je een extra verbinding om op terug te vallen. Het werkt trouwens ook in Frankrijk, als je ergens in nood komt en er geen mobiele connectie voorhanden is. Ook is er minder goed nieuws voor mensen van Microsoft Authenticator: zij moeten voortaan de iPhone erbij pakken, want op de Apple Watch werkt het binnenkort niet meer.



