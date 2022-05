Apple Music in de auto luisteren kan via CarPlay, maar ook met een bekabelde of Bluetooth-verbinding tussen je iPhone en auto. Maar in alle gevallen geldt dat je altijd je iPhone nodig hebt. Met de nieuwe ingebouwde Apple Music-app in Audi modellen is dat niet het geval. Het nieuws is vandaag bekendgemaakt in een persbericht en het werkt op de nieuwste modellen.



Apple Music ingebouwd in Audi

De Apple Music-app in de nieuwste Audi-modellen maakt gebruik van de dataverbinding van de auto. Je hebt daardoor geen iPhone nodig om de muziek te streamen. Drie bekende onderdelen van Apple Music vind je in de nieuwe Apple Music-app van Audi: je bibliotheek, Voor jou (het huidige Luister nu-tabblad in de Muziek-app op iOS) en Radio. Je kan dus ook eenvoudig bladeren door alle muziek uit je eigen bibliotheek, inclusief afspeellijsten, artiesten en albums. De Apple Music-app is alleen beschikbaar op Audi-modellen met modeljaar 2022. Als je eerder dit jaar al een geschikt model gekocht hebt, kan je de app binnenhalen met een automatische over-the-air software-update voor het audiosysteem.

Audi zegt dat ‘bijna alle modellen’ uit 2022 geschikt zijn. Er is geen aparte lijst van welke modellen exact geschikt zijn, dus je kunt het beste informeren bij de dealer of de instellingen in je autosysteem controleren of de app bij jou beschikbaar is na het installeren van een software-update.

Om van start te gaan, moet je de nieuwe app openen binnen het infotainmentsysteem van de auto. Daar log je in met je Apple ID, waarna er een melding met verificatiecode naar je iPhone gestuurd wordt. Voor de benodigde mobiele dataverbinding werkt Audi samen met Cubic-Telekom, waarbij de eerste 3GB gratis is. Uiteraard heb je nog wel een actief Apple Music-lidmaatschap nodig.

Audi is niet het enige automerk dat Apple Music ingebouwd heeft. Eerder kreeg de Porche Taycan al standaard Apple Music ingebouwd. In veel andere auto’s is CarPlay beschikbaar. Dat geldt overigens ook voor de meeste Audi-modellen. Als je dus geen geschikt automodel hebt voor de ingebouwde Apple Music-app, kun je altijd nog via CarPlay luisteren.