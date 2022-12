Hoewel we usb-c op steeds meer plekken zien, is de Lightning-aansluiting ook nog lang niet verdwenen. Een enkele kabel met zowel Lightning als usb-c is daarom nog geen overbodige luxe. De Belt Cable Duo van Native Union biedt die oplossing.

Het gaat nog wel even duren voor dat de Lightning-aansluiting geheel verdwenen is uit het Apple-landschap. Hoewel de iPhone 15 van 2023 hier waarschijnlijk wel vanaf stapt, zal het nog jaren duren voordat alle iPhone-bezitters over zijn op een alternatief. En dan zijn er ook nog accessoires als de AirPods, Magic Mouse en oudere iPads waar Lightning op zit. Kortom: een 2-in-1-kabel met Lightning en usb-c kan zeker ook nu nog van pas komen. Er zijn al diverse oplossingen, maar zoals in deze nieuwe Native Union-kabel hebben wij ze nog niet gezien.



Native Union Belt Cable Duo

Native Union is een relatief bekend merk van accessoires als stekkers, kabels en hoesjes en cases. De accessoires van dit merk worden veelal bij Apple zelf verkocht en nu heeft het bedrijf iets nieuws. De Belt Cable Duo bestaat uit één uiteinde met zowel een usb-c als Lightning-aansluiting. Het andere uiteinde is een usb-c-aansluiting. Het uiteinde met de dubbele aansluiting is een soort T-splitsing, waarbij de ene kant dus Lightning is en de andere kant usb-c. Het is daardoor niet nodig om te wisselen met opzetstukjes of om de kabel aan te passen. Hij is meteen klaar voor gebruik, welke aansluiting je ook nodig hebt.

Het voordeel is dat de Belt Cable Duo een MFi-gecertificeerde kabel is en daarom goed werkt met al je Apple-apparaten. Er zijn wel meer alles-in-1-kabels, maar die zijn lang niet altijd MFi-gekeurd. Een voorbeeld is de InCharge XL, waar ook nog micro-usb op zit. Maar bij die kabel moet je de aansluiting wel aanpassen op wat je nodig hebt.

Je kan echter maar één accessoire tegelijkertijd aansluiten op de Native Union Belt Cable Duo-kabel. De kabel heeft een lengte van anderhalve meter en ondersteunt zowel data als opladen. Opladen kan met maximaal 60W met usb-c en hij werkt ook met snelladen op de iPhone. De kabel is gevlochten en daardoor wat steviger dan de standaardkabel en komt in drie kleuren: zebra, cosmos (zwart gespikkeld) en kraft (een soort bruin). Hij kost €49,99 bij Native Union zelf, maar je moet dan nog wel verzendkosten betalen. We verwachten dat Apple deze kabel op termijn ook gaat verkopen, zoals met veel accessoires van Native Union.