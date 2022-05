Gapinski had een manier gevonden om CarPlay in zijn Tesla werkend te krijgen, door een hack te ontwikkelen voor het infotainmentsysteem in de auto. Officiële ondersteuning is er dus nog niet en dat lijkt er ook niet te komen. Als je toch CarPlay in je Tesla wilde hebben, was je aangewezen op inbouw achteraf. Dankzij de nu verschenen hack kun je je dat geld besparen. Gapinski kondigde dit weekend de eerste release aan van zijn Tesla Android Project, waarbij je geen aanpassingen in de elektronica hoeft uit te voeren.



Zoals de naam al aangeeft zorgt het Tesla Android Project ervoor dat het display van de Tesla een interactieve Android -tablet wordt. De Tesla wordt daarbij gedwongen om via WiFi verbinding te maken met hardware in de buurt. Je hebt er wel twee Raspberry Pi’s voor nodig: eentje voor Android en de andere voor Linux en het afhandelen van video en connectiviteit.

Geen gemakkelijke hack

Gapinski hoopt dat hij op termijn de hoeveelheid hardware kan beperken, zodat je maar één Raspberry Pi nodig hebt. Omdat het een Android-gebaseerd systeem is kun je ook gebruik maken van een browser. Verder kun je zowel CarPlay en Android Auto gebruiken, dus je houdt nog de keuze.

Deze man probeerde het alvast:

CarPlay on Tesla! It’s here! Spent the afternoon tinkering with @TeslaAndroid and it’s the real deal!

It’s using a few raspberry pies and software wizardry to send wireless android to the Tesla, giving you full CarPlay or Android Auto. pic.twitter.com/nW4Lbtddtv

— Robert Rosenfeld (@robertrosenfeld) May 8, 2022