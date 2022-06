iCulture Vandaag: dit was dinsdag 28 juni 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 28 juni 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Na previews van alle andere grote software-updates is het vandaag tijd voor onze watchOS 9 preview. Bekijk wat onze ervaringen zijn met deze update, zodat je een beter beeld krijgt of je echt naar deze update moet uitkijken (of juist niet). Verder hebben we nieuws over de Hermit-spyware, die dankzij ingrijpen van Google en Apple zich niet verder kan verspreiden. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Wil je Siri-berichten zonder bevestiging versturen? Dat kan vanaf iOS 16.

In een handomdraai kun je dubbele foto’s verwijderen van je iPhone.



De meldingen voor onregelmatig hartritme komen automatisch binnen als je er last van hebt. Zo schakel je ze in.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nu ook donkere weergave en betaalpassen in een overzicht.

PDF Expert: bewerken en maken (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Nu met nieuw design en donkere modus voor iPhone, iPad en Mac.