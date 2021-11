Car View is een functie die sinds 2019 in de mobiele Spotify-app zit. Je krijgt hiermee een vereenvoudigde interface, zodat je niet wordt afgeleid tijdens het autorijden. Het is een alternatief voor mensen die geen CarPlay hebben, maar toch veilig willen autorijden én muziek luisteren. Nu wil Spotify ermee stoppen, om ruimte te maken voor ‘nieuwe ervaringen’. In de Android-app was de optie al weggehaald en uit een reactie van Spotify blijkt dat het helemaal gaat verdwijnen.



Car View is een vereenvoudigde interface waarbij je alleen afspeelknoppen, namen van muzieknummers en andere relevante informatie te zien krijgt. Er zitten extra grote knoppen op en alle afleiding is weggehaald. Zo krijg je tijdens het autorijden geen songteksten te zien. Het verschijnt automatisch als je iPhone met Bluetooth in de auto is verbonden.

Je schakelt de Autoweergave als volgt in:

Open de Spotify-app en tik op het tandwiel. In de instellingen blader je naar Auto. Zet de schakelaar bij Autoweergave aan. De weergave wordt nu automatisch ingeschakeld wanneer Spotify verbinding maakt met de Bluetooth van je auto.

Het bedrijf bevestigt dat de Autoweergave gaat verdwijnen, maar dat er wel nagedacht wordt over andere oplossingen:

We kunnen bevestigen dat we stoppen met de autoweergave. Dit betekent echter niet dat we de manier waarop onze gebruikers tijdens het rijden naar Spotify luisteren niet willen verbeteren. Integendeel, we zijn actief op zoek naar nieuwe manieren om de beste luisterervaring in de auto te bieden. Zie het als iets dat moet gebeuren, om plaats te maken voor nieuwe innovaties die op komst zijn.

Spotify wijst op de samenwerking met Google Maps en de Google Assistent als alternatieven voor Car View. Voor iOS-gebruikers is er Spotify in CarPlay, maar dan moet je er uiteraard wel een geschikte auto (of inbouwsysteem) voor hebben.

Een alternatief is om je muziek met Siri-spraakopdrachten aan te sturen, waarbij je ‘op Spotify’ eraan toevoegt. Je kunt sinds iOS 14.5 ook min of meer je standaard muziekdienst instellen voor Siri, al werkt dit niet altijd vlekkeloos.

Die beloofde ‘innovaties’ zouden iets te maken kunnen hebben met Spotify Car Thing, het apparaatje waarmee je in de auto Spotify kunt spelen. Deze kun je met fysieke knoppen en met je stem bedienen. Je moet er echter $80 voor betalen en zit met een extra accessoire opgescheept, waar niet iedereen op zit te wachten. Het apparaatje is bovendien alleen beschikbaar voor Spotify Premium-gebruikers en er is een wachtlijst.

De autoweergave (Car View) werkt nog wel op iPhones, maar niet meer op Android-toestellen. Daar is op het Auto-scherm alleen nog de Car Thing zichtbaar.

In een discussie op het Spotify-forum is te lezen hoe gebruikers reageren. De moderatoren hebben daar nog niet aangegeven wanneer er een vervanging komt. Een grote vraag is waarom de Autoweergave al weggehaald moest worden op het moment dat er nog geen vervanger was.